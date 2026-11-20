Los gremios estatales y docentes aceptaron la propuesta salarial del Gobierno provincial, que incluye una suba del 4% en noviembre, el pago adelantado del sueldo y el aguinaldo y una cláusula gatillo en enero. También se acordó otorgar un bono, aunque su monto y modalidad se definirán el 15 de diciembre.

El Gobierno de La Pampa mejoró su oferta salarial y alcanzó un acuerdo con los gremios estatales y docentes. La propuesta fue aceptada por los sindicatos de la Mesa Intersindical y las organizaciones docentes, y contempla un aumento del 4% en noviembre, el pago adelantado del sueldo y el aguinaldo y una cláusula gatillo para enero. Además, se confirmó el pago de un bono de fin de año.

El entendimiento se cerró este jueves, luego de que las partes retomaran el cuarto intermedio de la jornada anterior. La negociación buscaba destrabar el conflicto salarial antes del cierre del año y completar la pauta para los trabajadores de la administración pública provincial.

La oferta salarial para estatales y docentes

El incremento del 4% se aplicará sobre las escalas salariales vigentes de noviembre. Según lo informado por los gremios, la suba incluye un 1,4% que se adelanta y tendrá impacto en el cálculo del medio aguinaldo de diciembre. Con ese aumento, la mejora salarial acumulada en el año alcanzaría el 31,35%.

El acuerdo también prevé que el sueldo de diciembre y el aguinaldo se paguen por adelantado. El Gobierno había señalado que tenía la intención de liquidarlos juntos el 23 de diciembre, aunque en ese momento no podía confirmar la fecha. Los gremios, por su parte, informaron que ambos conceptos se abonarán de manera anticipada.

Cláusula gatillo y actualización por inflación

En enero, una vez conocidos los datos de inflación correspondientes a noviembre y diciembre, se activaría una cláusula gatillo. La propuesta oficial establece un incremento de tres puntos por encima de la inflación anual, mientras que la comunicación gremial indicó que la recomposición se calculará sobre el IPC-RP más tres puntos porcentuales.

El Gobierno sostuvo que la oferta busca complementar la pauta salarial y mantener los ingresos por encima de la inflación. También atribuyó el contexto económico complejo a la caída de los recursos provinciales y de la coparticipación, además de la falta de transferencia de fondos nacionales que, afirmó, le corresponden a la provincia.

Bono de fin de año: monto y pago se definirán en diciembre

ATE y la Mesa Intersindical habían reclamado un reconocimiento económico para los trabajadores. Tras el cuarto intermedio, los representantes sindicales informaron que el Ejecutivo aceptó incluir un bono de fin de año en el acuerdo. La medida alcanza también a jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

Sin embargo, todavía no se establecieron el monto, la fecha ni la modalidad de pago, que podría realizarse en cuotas. El Gobierno pidió tiempo para reunir información sobre las finanzas provinciales y presentar una propuesta concreta en una reunión prevista para el 15 de diciembre.

De acuerdo con los datos difundidos por los gremios, en noviembre el salario mínimo garantizado será de $1.413.906,19 para un trabajador sin carga familiar y de $1.765.929,29 para uno con un grupo familiar de cuatro integrantes.