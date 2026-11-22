Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 4 min de lectura

Las altas temperaturas previstas para el verano y la vegetación acumulada tras un invierno y una primavera lluviosos ponen en alerta a las autoridades chilenas. El fenómeno también mantiene pronósticos de calor extremo y condiciones de riesgo en distintas regiones.

Chile se prepara para una temporada de incendios forestales especialmente compleja: las altas temperaturas que se esperan durante el verano por la influencia de El Niño podrían elevar el riesgo en todo el país. La vegetación que creció tras las lluvias inusuales del invierno y la primavera se convierte en combustible al secarse.

La directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, Aída Baldini, advirtió que el mapa de alerta temprana contempla riesgo alto en todo el territorio.

"Nunca había visto un mapa de riesgo (de incendios) en el que todo el país aparece con riesgo alto"

, afirmó al referirse al informe que la institución actualiza periódicamente para identificar las zonas más expuestas.

Calor extremo y riesgo de incendios en Chile

La Dirección Meteorológica de Chile anticipa temperaturas récord, superiores a los 40 grados en algunas regiones. El calor, combinado con una menor humedad, puede convertir en un polvorín los cerros y pastizales que dejaron las lluvias históricas.

El Niño provoca un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico y altera las pautas meteorológicas en distintas partes del mundo. "sigue trayendo vientos muy cálidos", explicó Baldini. También alertó sobre la combinación de condiciones propicias para el fuego: "Viento con temperatura y combustible es el escenario ideal. Sabemos que bastan tres días de calor para que tengamos incendios".

El Niño podría mantenerse hasta principios de 2027

La Organización Meteorológica Mundial confirmó la consolidación y el fortalecimiento del episodio, luego del aumento persistente de la temperatura superficial del mar en la zona central y oriental del Pacífico ecuatorial, registrado desde mediados de agosto.

Los pronósticos estacionales estiman cerca de un 100 por ciento de probabilidad de que El Niño continúe hasta febrero de 2027. La previsión oficial señala que el fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte antes de llegar a su punto máximo hacia finales de año y mantener sus condiciones, al menos, hasta principios de 2027. Para este ciclo, no se prevén condiciones neutras ni el retorno de La Niña.

Disputa por el texto final de la COP31

La Unión Europea advirtió que no aprobará el proyecto de acuerdo final de la COP31, que se realiza en Turquía, porque no incluye la salida de los combustibles fósiles. Panamá también se sumó a esa postura.

El responsable climático de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, afirmó que daban por concluida la jornada de la cumbre tras rechazar el texto presentado por la Presidencia. "Bueno, hemos concluido y no solo nosotros, una vez más, muchos otros del mundo desarrollado y en desarrollo le habían manifestado antes a la Presidencia que este texto no alcanza ni de cerca el listón mínimo. Aun así, ha decidido presentarlo", expresó.

Alertas por tormentas en el norte y el sur de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó fuertes tormentas para este domingo en el noreste argentino y emitió alertas amarillas para el centro y el este de Formosa y el sur de Misiones. El norte de Misiones, en cambio, se encuentra bajo alerta naranja.

La advertencia señala la posibilidad de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente". También se esperan lluvias intensas en el sur y la franja atlántica de Santa Cruz, además de en todo Tierra del Fuego, donde rige una alerta amarilla.

Temporal en Brasil dejó cinco muertos y más de 260 heridos

En el sur de Brasil, la muerte de dos hombres que permanecían internados en hospitales de municipios vecinos elevó a cinco el número de víctimas de una tempestad con granizo y fuertes vientos. El fenómeno azotó durante la madrugada del viernes a Tupanciretá, ciudad de Río Grande do Sul, y afectó a casi todos sus 21.000 habitantes.

Según el último boletín de la Defensa Civil, difundido el sábado, los vientos alcanzaron los 114 kilómetros por hora. El temporal dejó 265 heridos y afectó a 20.090 personas. Unas 40 fueron trasladadas a albergues municipales por los daños en sus viviendas, mientras que otras 19.780 buscaron refugio en casas de familiares, amigos y vecinos.

La tormenta destechó 7.796 de las cerca de 8.600 viviendas de la localidad y causó daños estructurales en el hospital municipal, 20 escuelas y tres comercios. También derribó alrededor de 1.000 árboles y 5.000 postes del tendido eléctrico, y dejó 30 calles bloqueadas.

El fenómeno se extendió durante unos 40 minutos. Las autoridades investigan si pudo tratarse de un tornado.