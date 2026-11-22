Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El SMN emitió una alerta amarilla para el centro y este de Formosa y el norte de Misiones durante la tarde de este domingo 22 de noviembre. Se esperan tormentas fuertes, abundante lluvia en períodos breves, ráfagas y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias intensas y tormentas fuertes para este domingo 22 de noviembre. El aviso alcanza al centro y este de Formosa y al norte de Misiones, donde se prevé un período de inestabilidad durante la tarde.

El organismo advirtió que podrían registrarse tormentas aisladas, algunas de intensidad fuerte o localmente severa, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Cuánta lluvia se espera en las zonas bajo alerta

Para las áreas alcanzadas por el aviso, el SMN estimó precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros. Sin embargo, señaló que esos valores podrían superarse de manera puntual en las localidades más afectadas por el avance del frente de inestabilidad.

Ante el pronóstico, las autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua. También aconsejaron mantenerse lejos de árboles y postes de electricidad, que podrían caer por efecto de las ráfagas.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

Mientras el norte del país espera un desmejoramiento temporario, el panorama será diferente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Allí se prevén buenas condiciones durante todo el fin de semana largo, con cielo mayormente despejado, calor y temperaturas agradables.