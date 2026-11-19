Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 7:33 p. m. · 1 min de lectura

La suma fija se distribuirá entre diciembre y enero y se sumará al medio aguinaldo. Los salarios básicos tendrán actualizaciones mensuales vinculadas al IPC, con puntos adicionales.

Un importante acuerdo salarial entre un municipio y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) permitirá que los empleados municipales reciban un bono extraordinario de fin de año de 450 mil pesos, además de incrementos salariales que estarán por encima de la inflación.

El entendimiento contempla el pago de una suma fija que se distribuirá entre diciembre y enero, con el objetivo de reforzar los ingresos de los trabajadores durante las fiestas y el comienzo del nuevo año.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es que los salarios básicos tendrán actualizaciones mensuales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, al que se sumarán puntos adicionales. De esta manera, los aumentos no se limitarán a acompañar la inflación, sino que buscarán mejorar el poder adquisitivo de los empleados.

El beneficio extraordinario se sumará al cobro del medio aguinaldo de diciembre, lo que representará un ingreso adicional para los trabajadores municipales en el cierre de 2026.

El acuerdo adquiere especial relevancia en un contexto económico en el que numerosos sectores vienen reclamando mejoras salariales para recuperar el poder de compra frente al incremento de los precios.

La decisión también pone nuevamente en debate las diferencias entre las políticas salariales de los distintos municipios y la posibilidad de establecer mecanismos de actualización que permitan a los trabajadores no perder ingresos frente a la inflación.

Por el momento, la información difundida no precisa qué municipio alcanzó el acuerdo ni cómo se distribuirán exactamente los 450 mil pesos entre diciembre y enero.