Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El mendocino llega como líder de la Copa de Oro, con 10 puntos de ventaja sobre Agustín Canapino. La definición será el 5 y 6 de diciembre en La Plata, con 70,5 unidades en juego.

Julián Santero llega a la última fecha del Turismo Carretera 2026 como líder de la Copa de Oro, con 146 puntos. El piloto mendocino buscará el título en el Gran Premio Coronación, donde sus principales perseguidores son Agustín Canapino, Otto Fritzler y Matías Rossi.

La definición se correrá el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, provincia de Buenos Aires. La cita otorgará puntaje y medio: habrá 70,5 puntos disponibles y el ganador de la final sumará 60.

Santero será campeón si gana la final en La Plata

La cuenta más directa para el mendocino es quedarse con la victoria en la última carrera: si gana la final, será campeón del Turismo Carretera 2026. En ese caso, no dependerá del resultado de sus rivales.

Incluso si Canapino logra el máximo puntaje posible en la clasificación y la serie y termina segundo en la final, no podrá descontar los 10 puntos que lo separan de Santero. En la fecha coronación, el triunfo entrega 60 unidades y el segundo puesto, 55,5. En una carrera regular, esos puntajes son de 40 y 37, respectivamente.

Por eso, Santero depende de sí mismo para conquistar el campeonato. Si no gana, en cambio, deberá evaluar su resultado en cada instancia y compararlo con el de sus perseguidores.

Los puntos que separan a los candidatos al título

Antes del inicio del fin de semana, Santero suma 146 puntos. Canapino tiene 136, a 10 unidades; Fritzler, 124, a 22; y Rossi, 123, a 23. Más atrás aparece Jonatan Castellano, con 110 puntos, a 36 del líder.

Para asegurarse el campeonato sin depender de una eventual igualdad, Santero debe evitar que Canapino le descuente 10 puntos durante la fecha. También deberá impedir que Fritzler recorte 22 y que Rossi recupere 23.

No hay un puesto de llegada que, por sí solo, garantice el título si Santero no gana. El resultado final dependerá de los puntos que cada aspirante consiga en la clasificación, la serie y la final.

El requisito reglamentario que Santero ya cumplió

El reglamento del Turismo Carretera exige que el campeón haya ganado al menos una final durante la temporada. Santero ya consiguió una victoria, al igual que Canapino, Fritzler y Rossi, por lo que los cuatro cumplen con esa condición.

Castellano, en cambio, todavía no ganó. Para conservar posibilidades de coronarse, deberá obtener una victoria en La Plata.

Quince pilotos siguen con chances matemáticas

El puntaje especial mantiene a 15 de los 16 integrantes de la Copa de Oro con posibilidades matemáticas de conseguir el título. El único que ya no puede alcanzar a Santero es Juan Pablo Gianini, ubicado a 97,5 puntos del líder.

La disputa más ajustada se concentra entre Santero, Canapino, Fritzler y Rossi, separados por apenas 23 unidades antes de una fecha que repartirá 70,5 puntos. El mendocino no necesita ganar obligatoriamente ni esperar errores ajenos para ser campeón, aunque el triunfo en la final le aseguraría el título sin depender de otros resultados.