Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Los ocupantes, de 16 y 19 años, circulaban sin casco y sufrieron lesiones leves en La Frontera. El accidente ocurrió antes del inicio de la temporada alta y vuelve a poner el foco en la prevención en los médanos.

Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos luego de que volcara el UTV en el que circulaban por los médanos de La Frontera, en Pinamar. Ninguno llevaba casco ni otros elementos de protección.

El siniestro ocurrió durante el fin de semana largo, en la previa del inicio de la temporada alta en la costa argentina. Los adolescentes sufrieron golpes y cortes y recibieron asistencia en el lugar.

Asistencia médica tras el vuelco del UTV en Pinamar

Al operativo acudieron dos ambulancias, personal médico, integrantes de Seguridad de la playa, Guardia Urbana y efectivos policiales. Luego, los jóvenes fueron trasladados al centro de salud municipal para continuar con la evaluación y realizarse los estudios correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, ambos estaban fuera de peligro y presentaban lesiones leves. El accidente reavivó las alertas por las medidas de prevención necesarias en las zonas de médanos de cara al verano.

Registro obligatorio de UTV y vehículos todoterreno

Hace un mes, la Municipalidad de Pinamar anunció que desde el 1 de diciembre será obligatorio registrar los UTV, cuatriciclos, motos de motocross y vehículos de características similares que circulen por el distrito. La medida alcanza a todo el Partido de Pinamar, no solo a La Frontera.

También se informó la implementación de una tasa ambiental, conocida como Ecotasa, para las camionetas 4x4 que ingresen a esa zona de médanos. El objetivo es financiar servicios y prestaciones vinculados con la prevención y la atención de emergencias.

El sistema permitirá identificar cada vehículo y a su titular mediante chapas identificatorias o códigos QR. Además, buscará facilitar los controles de tránsito y el registro digital de infracciones.

El antecedente del choque que involucró a Bastián Jerez

La zona de La Frontera también fue escenario, durante la temporada de verano de este año, del grave accidente que sufrió Bastián Jerez, un nene de ocho años. El menor resultó con heridas gravísimas tras un choque entre un arenero y una Volkswagen Amarok.

Bastián estaba de vacaciones con su papá y ese domingo había ido a pasar el día a la zona norte de Pinamar. Viajaba en la parte trasera de un UTV, a upa de su padre y junto a dos nenas menores de edad. El vehículo era conducido por una mujer, amiga del grupo de Maximiliano.

Cuando el UTV bajaba de un médano, chocó contra una Amarok que subía y era conducida por el empresario Manuel Molinari, de 28 años, quien viajaba junto a su pareja.

Tras el impacto, Bastián quedó en coma y sufrió lesiones severas. Al mes comenzó a abrir los ojos de a poco y respondía con la mirada, mientras permanecía sedado, medicado y con dolor. Desde entonces, pasó por 17 operaciones y seis meses en terapia intensiva.

Actualmente está en rehabilitación: empezó a hablar muy despacio, puede mover los brazos y comenzó a mover los dedos de a uno.