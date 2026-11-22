Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El AMBA tendrá una jornada con temperaturas de entre 17 y 27 grados, nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas por la noche. El domingo seguirá templado y el lunes la máxima llegará a 29 grados.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este sábado 21 de noviembre una jornada con condiciones variables. La temperatura mínima prevista es de 17 °C y la máxima alcanzará los 27 °C.

Pronóstico del tiempo para este sábado en el AMBA

La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado. Durante la mañana se espera una mejora, con nubosidad parcial y presencia de sol.

Por la tarde volverá a aumentar la cobertura de nubes, mientras se registra la temperatura máxima del día. Para la noche se anticipa la llegada de la inestabilidad, con tormentas aisladas.

Cómo estará el clima el domingo y el lunes

El domingo 22 de noviembre tendrá una mañana más fresca que la del sábado, con una mínima de 15 °C. La máxima, en tanto, se mantendrá en 27 °C.

El lunes 23 de noviembre comenzará con un nuevo ascenso térmico: se prevé una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C, con temperaturas de características primaverales.