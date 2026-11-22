Ataques en Europa alteraron termostatos de bancos de sangre y heladeras con alimentos frescos. Especialistas advierten sobre los riesgos de conectar estos equipos a Internet y analizan la situación en Argentina.

Los recientes hackeos en Europa a bancos de sangre y heladeras de supermercados reavivaron una pregunta clave: ¿podría ocurrir algo similar en Argentina? Los ataques habrían permitido alterar la temperatura de equipos que conservan alimentos frescos y productos médicos, con riesgos potenciales para la salud.

Dos especialistas en tecnología y seguridad informática pusieron el foco en una cuestión básica: por qué esos sistemas de refrigeración estaban conectados a Internet. Se trata de dispositivos del Internet de las Cosas, o IoT, una red que permite controlar de manera remota aparatos como heladeras y equipos de climatización.

Antecedentes de ciberataques al sistema de salud argentino

En Argentina ya se registraron ataques informáticos contra organizaciones y empresas vinculadas con la salud. Entre mayo y agosto de este año, un atacante utilizó herramientas de inteligencia artificial y comprometió a al menos 15 empresas, de las que obtuvo credenciales de acceso e historias clínicas.

En 2024, los centros de diagnóstico Rossi, Stamboulian e Hidalgo sufrieron un ataque de ransomware que afectó servidores compartidos. También hubo incidentes contra PAMI en 2023, la plataforma Farmalink en 2022, OSDE en 2022 y el Hospital Garrahan ese mismo año. Sin embargo, los ataques recientes en Europa apuntaron a equipos de refrigeración, con posibles consecuencias directas sobre productos sensibles.

El riesgo de alterar la temperatura de heladeras

El impacto puede ser especialmente delicado si se rompe la cadena de frío de alimentos o insumos médicos. Una leche para bebés que permanece durante horas a más de 50 grados o una bolsa de plaquetas expuesta a esa temperatura podría representar un peligro.

Javier Santamaría, responsable de tecnología informática de LACBA, el laboratorio de análisis clínicos del centro de diagnóstico TCBA, diferenció el registro de temperatura de la posibilidad de modificarla. El primero permite verificar que un equipo se mantenga dentro de los márgenes requeridos; el segundo supone que alguien pueda cambiar desde afuera la temperatura del aparato, algo que definió como "una locura tener expuesto".

"Me sorprendió que tuvieran el control de temperatura de las heladeras; o sea, que eso esté abierto a Internet. En un supermercado tampoco se entiende, pero digamos que puede tener un costo económico. Sin embargo, en un centro de salud es más difícil de entender. Esos aparatos siempre los tenés aislados de la red. Si uno los expone, son claramente factibles de hackear. En nuestro ambiente, todos los días aparecen vulnerabilidades nuevas y no se me ocurre cómo podrían haber tenido las heladeras tan expuestas”.

Santamaría explicó que, aunque el registro de temperaturas esté informatizado, puede mantenerse dentro de un entorno cerrado y sin acceso externo. "Incluso la registración de temperaturas, si bien está en línea, se mantiene en un entorno cerrado. No es accesible desde afuera. Es algo interno del laboratorio", señaló. Si ese registro fuera afectado, agregó, "se podría acudir enseguida al backup de la información, sin que eso implicara apagar las heladeras ni nada parecido".

Dispositivos conectados y vulnerabilidades de seguridad

El especialista sostuvo que, según su experiencia, los centros de salud suelen contar con controladores individuales en cada heladera, en lugar de administrar la temperatura mediante un sistema informático central. Por eso, consideró que modificar varios equipos sería complejo: "Sería muy difícil hackearlos a todos y modificar sus temperaturas. Tendría que ir un tipo y tocar botón por botón, prácticamente”.

Sebastián Stranieri, experto en seguridad informática y director de la empresa de ciberseguridad VU, también manifestó su sorpresa por la exposición de heladeras de supermercados en una docena de países europeos y de bancos de sangre en Francia. Además, recordó que existen antecedentes de ataques similares en Estados Unidos.

Stranieri describió dos posibles vías para que un ciberdelincuente altere un equipo conectado a una red: una falla en la tecnología o una vulnerabilidad humana. "Una forma es la vulnerabilidad de la tecnología y la otra es la vulnerabilidad humana", afirmó. En el primer escenario, el atacante localiza un dispositivo expuesto, identifica una falla de seguridad y la aprovecha para ingresar. "Llama la atención que las heladeras en este caso hayan estado tan expuestas. Sería una locura", advirtió.

La otra posibilidad es que el atacante obtenga credenciales de acceso a través de una persona vinculada con la organización. Los especialistas coincidieron en que la conexión de equipos críticos a Internet exige medidas de protección y controles que impidan accesos externos no autorizados.