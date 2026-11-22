Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El eclipse solar anular ocurrirá el 6 de febrero de 2027 y en Tandil el Sol tendrá un 86 por ciento de ocultamiento. El punto máximo está previsto para las 12:25 y podrá observarse durante varias horas.

El 6 de febrero de 2027, un eclipse solar anular ofrecerá un espectáculo astronómico visible desde distintos puntos de la Argentina. Tandil estará entre las ciudades bonaerenses con mejores condiciones para seguirlo y podría convertirse en un destino elegido para una escapada de verano.

El fenómeno sucede cuando la Luna pasa frente al Sol sin cubrirlo por completo. Debido a que el satélite se encuentra a una distancia que hace que su tamaño aparente sea menor, queda visible un borde luminoso alrededor de su silueta, conocido como anillo de fuego.

Cómo se verá el eclipse solar en Tandil

En Tandil, el eclipse alcanzará un 86 por ciento de ocultamiento del disco solar. El momento de mayor cobertura está previsto para las 12:25, aunque el evento se extenderá durante varias horas, desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde.

Desde distintos puntos de la ciudad se podrá seguir el fenómeno, aunque no se verá el anillo completo en todas las ubicaciones. Los espacios abiertos y los puntos panorámicos pueden ofrecer buenas alternativas para observarlo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Localidades de Argentina donde podrá observarse

La franja de visibilidad del eclipse anular atravesará distintos sectores del país, incluidas localidades de la Patagonia y la costa bonaerense. Entre los lugares destacados figuran Esquel, Trevelin, El Bolsón, Las Grutas, San Antonio Oeste, Viedma, Bahía Blanca, Necochea, Miramar, Mar del Plata y Villa Gesell.

Tandil también se perfila como una opción para quienes quieran observar el evento astronómico sin alejarse demasiado de Buenos Aires.

Cómo observar el eclipse solar de forma segura

Para observar el eclipse es indispensable usar anteojos homologados para eclipses solares. Nunca se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera cuando esté parcialmente cubierto, porque la exposición puede causar daños permanentes en la vista.