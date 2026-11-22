Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

Abandonado cuando era cachorro por una malformación en sus patas delanteras, Wyatt encontró un hogar en Canadá. Las prótesis personalizadas impresas en 3D le permitieron avanzar en su movilidad y ganar autonomía.

Wyatt nació con una malformación en sus extremidades delanteras, que medían apenas cinco centímetros. Cuando era muy pequeño, lo abandonaron en un contenedor de basura en Phoenix, Arizona. Sus llantos alertaron a una persona, que lo encontró y decidió rescatarlo.

El perro recibió asistencia de Arizona Shih Tzu and Small Breed Rescue, una organización dedicada al rescate de perros pequeños. Allí inició su recuperación y comenzó la búsqueda de un hogar definitivo donde pudiera recibir los cuidados que necesitaba.

La nueva vida de Wyatt en Canadá

Su historia cambió cuando fue adoptado por Lara Pleasence, quien lo llevó a Montreal, Canadá. En su nuevo hogar encontró una familia que acompañó su rehabilitación y a Amira, otra perrita que nació sin sus extremidades delanteras.

La compañía de Amira y un entorno que comprende sus necesidades particulares fueron parte de su adaptación. Mientras avanzaba en su recuperación, Wyatt también comenzó un proceso para desarrollar mayor autonomía.

Prótesis impresas en 3D para mejorar su movilidad

Uno de los avances más importantes llegó con 3D Pets, la empresa que desarrolló prótesis personalizadas mediante impresión 3D. Los dispositivos se diseñaron de acuerdo con el cuerpo de Wyatt y sus necesidades de movilidad, para ayudarlo a desplazarse con más facilidad.

La adaptación fue gradual. Al principio, Wyatt utilizó prótesis de menor altura para familiarizarse con el soporte, trabajar el equilibrio y desarrollar coordinación. A medida que ganó confianza y estabilidad, las piezas se ajustaron progresivamente.

Con el tiempo, Wyatt logró caminar y correr con sus prótesis y se convirtió en un ejemplo de superación en las redes sociales. Su historia también muestra el potencial de la impresión 3D para contribuir a mejorar la vida de los animales.