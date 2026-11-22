A una hora de la Ciudad de Buenos Aires, el Bajo Delta ofrecerá en diciembre una experiencia de navegación, avistaje de fauna y glamping. Entre las especies que habitan la zona está el ciervo de los pantanos, algunos de cuyos ejemplares pueden tener pelaje blanco.

A cerca de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, el Delta del Paraná propone una escapada entre ríos, arroyos y humedales. El paisaje, marcado por la vegetación y los terrenos inundables, es hábitat de una amplia variedad de aves, mamíferos y otros animales silvestres.

Uno de los habitantes de este ecosistema es el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), una especie autóctona que vive en ambientes húmedos. Algunos ejemplares pueden tener el pelaje completamente blanco debido a una condición genética poco frecuente.

Ciervos de los pantanos blancos en el Bajo Delta

La coloración se conoce como leucismo y consiste en una pérdida parcial o total de pigmentación en el pelaje, aunque no necesariamente afecta los ojos. Es una condición distinta del albinismo, asociado con la ausencia de melanina y que suele presentar ojos rosados o rojizos.

En el Bajo Delta del Paraná se registraron ciervos de los pantanos con leucismo. La posibilidad de avistarlos forma parte del atractivo de una propuesta que invita a recorrer el humedal y observar la fauna en su entorno natural.

Una experiencia de navegación y glamping en el Delta

El 6 y 7 de diciembre, Pantano Outdoor organizará una salida con navegación, avistaje de fauna y alojamiento en modalidad glamping. La actividad está pensada para pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza y conocer el ambiente donde viven distintas especies silvestres.

La experiencia comenzará el domingo a las 9.30 y se extenderá hasta el lunes a las 18, aproximadamente. El glamping permite pasar la noche en un entorno natural con algunas comodidades, junto al paisaje de ríos y humedales.

La propuesta es apta para todo público y ya tiene las reservas abiertas, con cupos limitados. Durante el recorrido, los participantes podrán buscar ciervos de los pantanos, incluidos ejemplares de pelaje blanco, además de disfrutar de una noche junto al río.