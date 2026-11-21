Rocío fue arrestada en la estación Castro Barros de la línea A y quedó imputada por atentado y resistencia a la autoridad. Recuperó la libertad el sábado a las 14, mientras organismos de derechos humanos cuestionaron el procedimiento policial.

Una joven identificada como Rocío fue detenida por la Policía de la Ciudad en la estación Castro Barros de la línea A, en Almagro, luego de ingresar a una formación con su perro sin cumplir las disposiciones vigentes para transportar animales en el subte. La mujer recuperó la libertad el sábado a las 14.

El episodio generó momentos de tensión y versiones contrapuestas sobre el accionar policial. Organismos de derechos humanos denunciaron que la aprehensión se produjo de manera violenta, mientras que las autoridades porteñas sostuvieron que la intervención respondió a una agresión contra un efectivo y al incumplimiento de las normas.

El reclamo de organismos de derechos humanos

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) pidió en redes sociales la «libertad inmediata de Rocío». Desde la entidad afirmaron que la joven fue «detenida ayer por la policía de Jorge Macri por estar en el subte con su perro» y que «sigue detenida de manera arbitraria como muchas otras personas ante la política represiva del Gobierno de la Ciudad».

El procedimiento también generó opiniones contrapuestas entre quienes criticaron la actuación de la Policía y quienes defendieron el cumplimiento de las normas de convivencia urbana y el respeto a la autoridad.

Qué establece la norma para viajar con mascotas en el subte

La Policía de la Ciudad indicó que el traslado de animales de compañía está regulado por la Ley 5.687 y el Decreto Reglamentario 31/2017. La normativa permite llevar perros y gatos los sábados a partir de las 13, y durante toda la jornada los domingos y feriados.

Además, los animales deben viajar dentro de un dispositivo cerrado y ventilado, como un canil o una transportadora. La excepción prevista es para los perros lazarillos.

La versión policial sobre la detención en Castro Barros

De acuerdo con el comunicado policial, efectivos y personal de la empresa concesionaria Emova le indicaron a la pasajera que debía bajar de la formación porque no cumplía las condiciones para viajar con su perro. Según esa versión, la mujer se negó a interrumpir el viaje, insultó y escupió a un oficial.

La negativa a descender llevó al guarda de Emova a detener la formación, por lo que el servicio no pudo reanudarse hasta que se resolvió la situación.

La imputación y la liberación de Rocío

La Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del fiscal Santiago Lipera, dispuso la detención de la joven bajo la imputación de atentado y resistencia a la autoridad.

Voceros del Ministerio de Seguridad porteño sostuvieron que el procedimiento no fue arbitrario y lo atribuyeron a la agresión denunciada por los efectivos y al incumplimiento de las reglas para viajar con animales. La joven recuperó la libertad el sábado a las 14.