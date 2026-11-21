Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:15 p. m. · 1 min de lectura

La explosión ocurrió durante tareas vinculadas a una instalación de gas en Remedios de Escalada. La investigación busca determinar las causas y establecer eventuales responsabilidades.

La explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, continúa dejando consecuencias trágicas. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de otros dos operarios que permanecían internados en grave estado, por lo que ya son cuatro las víctimas fatales del terrible episodio.

El hecho ocurrió mientras trabajadores realizaban tareas vinculadas a una instalación de gas en la zona céntrica de Remedios de Escalada. Por causas que son materia de investigación, se produjo una violenta explosión que provocó graves quemaduras a varios operarios y generó momentos de desesperación entre vecinos y comerciantes.

Tras el estallido, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros de salud especializados debido a la gravedad de sus lesiones.

Con el correr de los días, el estado de salud de los trabajadores más comprometidos fue empeorando. La confirmación de otros dos fallecimientos elevó a cuatro la cantidad de víctimas fatales y profundizó el dolor de sus familiares, compañeros de trabajo y de toda la comunidad.

La tragedia también reavivó los interrogantes sobre las condiciones de seguridad en las tareas que involucran instalaciones de gas y los protocolos de prevención que deben cumplirse para evitar accidentes de semejante magnitud.

Mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias que provocaron la explosión y establecer eventuales responsabilidades, la comunidad de Lanús permanece conmocionada por una tragedia que ya se cobró cuatro vidas.