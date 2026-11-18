Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

Berenice Lucrecia, tarotista y pareja del cantante, contó con una historia de amor que comenzó en los recitales de Mala Fama. Además, desmintió rumores de una discusión con Hernán Coronel.

Hernán Coronel, cantante y líder de Mala Fama, habló sobre su relación con Berenice, su actual pareja, durante su participación en PH: Podemos Hablar. El músico, que también forma parte de MasterChef Celebrity, contó cómo se conocieron y recordó el inicio de su historia de amor.

Quién es Berenice, la pareja de Hernán Coronel

Berenice Lucrecia mantiene un perfil alejado de la exposición pública de su pareja y se dedica a la actividad de tarotista. Su nombre cobró mayor repercusión después de que Coronel relatara en el programa de Telefe, conducido por Andy Kusnetzoff, cómo comenzó el vínculo entre ambos.

Consultado sobre su presente sentimental, el cantante contó que la historia tuvo como punto de partida los recitales de su banda. En ese momento, Berenice estaba en pareja con un fanático de Mala Fama, quien comenzó a llevarla a los shows.

Cómo se conocieron Hernán Coronel y Berenice

El primer encuentro personal ocurrió después de un espectáculo en San Bernardo. Berenice se acercó a saludar a Coronel cuando él estaba en la camioneta del grupo, conocida como la Trafic.

“Mi pareja actual tenía un novio que era fanático de Mala Fama y empezó a llevarla a vernos”, contó Hernán Coronel en PH: Podemos Hablar.

Según recordó el músico, Berenice todavía mantenía esa relación cuando se conocieron. Coronel también reconstruyó que el entonces novio de ella habría sospechado que podía surgir un interés entre ambos: “Para mí que vos te estás enamorando de este tipo”, habría sido el comentario que le hizo.

Para aclarar cómo se dio el comienzo del romance, el cantante sostuvo: “Yo no entré a ningún lado. Ella después empezó a venir con su mamá”.

Berenice desmintió una pelea con Hernán Coronel

Tras la emisión del programa circularon versiones sobre una supuesta discusión entre la pareja en los camarines de MasterChef Celebrity, a raíz de comentarios de Coronel sobre relaciones anteriores. Berenice negó que hubiera existido un conflicto y explicó que ni siquiera pudo presenciar la grabación de PH, aunque acompañó al músico hasta el canal.

“Ni siquiera pude asistir a la grabación; lo acompañé hasta el canal, me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando, pero me dijeron que me tenía que correr”, aclaró Berenice.

En una conversación con Yanina Latorre, también rechazó que hubieran discutido por las declaraciones del cantante o por las referencias a su expareja. “Nunca discutimos ni por eso ni por nada”, aseguró. Con sus dichos, buscó desmentir los rumores de celos y una posible crisis sentimental.

Hernán Coronel, entre Mala Fama y MasterChef Celebrity

La participación de Coronel en el reality gastronómico de Telefe amplió su exposición pública más allá de la música. Al frente de Mala Fama, el artista alcanzó popularidad como una de las figuras de la cumbia villera argentina, con un estilo y canciones que marcaron su identidad.

Su paso por la televisión también permitió conocer detalles de su vida personal, incluida la historia con Berenice, cuyo comienzo estuvo ligado a los recitales de la banda.