La obra sobre las consecuencias de un femicidio se presentará los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre en el Espacio Cultural El Palomar, en Santa Rosa. Las entradas se reservan por teléfono.

La obra teatral El 5to Mandamiento regresará a los escenarios de Santa Rosa con cuatro funciones, los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre, a las 21. La puesta se realizará en el Espacio Cultural El Palomar, ubicado en Mansilla 178, entre Coronel Gil y 25 de Mayo.

Basada en un texto de Luis Ignacio Serradori y dirigida por Gustavo Rodríguez, la obra presenta el drama de una adolescente víctima de femicidio y el impacto devastador de esa violencia en su familia.

Una historia sobre el femicidio y las heridas familiares

La trama sigue a dos padres separados que vuelven a encontrarse ante una tragedia que transforma sus vidas. Llamadas, mensajes y audios desesperados interrumpen un año de silencio: una mujer le pide a su exmarido que regrese de urgencia a la casa que alguna vez compartieron.

El motivo de ese encuentro, tan perturbador como inesperado, abre una historia atravesada por el dolor, la violencia y la búsqueda de justicia. Desde la intimidad de un hogar quebrado, la puesta expone las consecuencias de la violencia de género y las fallas del sistema frente al femicidio.

El elenco y las funciones en El Palomar

La obra también plantea los dilemas morales que surgen cuando la justicia no ofrece las respuestas esperadas. A través de los vínculos familiares y de una pérdida irreparable, explora los límites que pueden cruzarse cuando el dolor y la necesidad de encontrar respuestas se vuelven insoportables.

El elenco está integrado por Rosario Torres, Javier Moldovan y Sol Correa. La dirección general y la puesta en escena están a cargo de Gustavo Rodríguez. Yonathan Dillchneider y Almendra Ramírez realizan la asistencia de dirección, y Nadia Fanful está a cargo de la asistencia de producción.

El espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de la Universidad Nacional de La Pampa. Las funciones comenzarán a las 21 y las reservas pueden realizarse a través de los teléfonos 2954-643599 y 2392-340646.