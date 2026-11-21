Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

Estefanía Méndez, de 29 años, llegó a la guardia por un intenso dolor lumbar y tuvo a su bebé en el baño del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán. La mujer y el recién nacido permanecen bajo observación y se encuentran sanos.

Estefanía Méndez, una mujer tucumana de 29 años, dio a luz en el baño de un hospital sin saber que estaba embarazada. Había acudido a la guardia del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán por un intenso dolor lumbar y, según relató, recibió un calmante antes de regresar a su casa.

Méndez aseguró que durante los nueve meses previos no tuvo síntomas ni notó cambios que le hicieran sospechar un embarazo. El bebé nació cuando ella estaba en el inodoro, con 40 semanas de gestación y un peso de 3,950 kilos. Ambos permanecen en Maternidad bajo observación y se encuentran sanos.

El dolor lumbar y las consultas en la guardia

La mujer contó que fue al hospital porque le "quemaba la cintura" y "no aguantaba más". Según su relato, le aplicaron una inyección de diclofenac con dexametasona sin realizarle un examen físico. "Me preguntaron por qué había ido, les dije que por el dolor de cintura y directamente me pusieron un calmante y me mandaron a mi casa", expresó.

Tres días después, cuando el dolor se volvió insoportable, volvió al centro de salud. Era lunes por la mañana y creía que tenía un problema intestinal. De acuerdo con su testimonio, durante esa segunda consulta le dieron un laxante por vía oral y el personal no advirtió que estaba en trabajo de parto.

El parto ocurrió en el baño del hospital

Estefanía estaba acompañada por su marido y su hermana, quien pidió reiteradamente que la asistieran ante los fuertes dolores. "Yo le decía que no era materia fecal porque ya sentía como una cabecita", relató. El parto ocurrió de manera repentina y el bebé cayó en el inodoro.

Los gritos de las dos mujeres alertaron al personal. La enfermera Alicia Álvarez ingresó al baño, levantó al recién nacido y comenzó a darle palmadas en la espalda. La intervención permitió asistir al bebé de inmediato.

"No estoy desagradecida con los enfermeros porque actuaron rápido, pero sí me quejo de la atención médica. En la Maternidad me dijeron que le podría haber hecho muy mal al bebé", señaló Méndez.

La explicación del Hospital Centro de Salud

La subdirectora del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, Silvia Mabel Saravia, afirmó que la guardia a la que acudió Méndez está destinada exclusivamente a pacientes adultos y que la mujer no presentaba señales de embarazo.

"Cuando un paciente ingresa, pasa por el triage de enfermería, donde se toman los parámetros vitales y el motivo de consulta y eso queda registrado en el sistema para el médico", explicó Saravia. También sostuvo: "Mientras aguardaba ser evaluada, pidió ir al baño por un supuesto cólico y allí rompió bolsa. Se le brindó asistencia inmediata y, por suerte, ocurrió dentro de un hospital".

Méndez afirmó que, de haber sabido que estaba embarazada, habría actuado de otra manera: "Si hubiese sabido que estaba embarazada, no me habría colocado calmantes ni habría ido al Centro de Salud, me venía directo a la Maternidad".

Sobre el momento que atraviesa como mamá, expresó: "Me salté toda la etapa del miedo, ahora estoy tranquila, emocionada y contando las horas para que terminen los antibióticos y nos den el alta para ir a casa a mimarlo".