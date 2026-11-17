Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El exfutbolista recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en 2024, cuando estaba separado de Maura Soldati. Ella decidió que volviera a la casa familiar y juntos buscan acceder a un tratamiento experimental diseñado para su mutación genética.

El italiano Matteo Materazzi recibió en 2024 el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en un momento difícil de su matrimonio con Maura Soldati, su pareja desde hace 30 años. Cuando supo que tenía la enfermedad, ambos estaban separados.

Materazzi, de 50 años, contó en la televisión italiana que fue su esposa quien tomó la iniciativa de que regresara al hogar familiar. “Nos habíamos separado cuando me enfermé y ella tuvo la fuerza de hacerme volver a casa”, relató en una entrevista emitida el 25 de octubre.

Maura explicó que crecieron juntos y que, incluso separados, él seguiría siendo parte de su familia. También señaló que, durante los meses posteriores, los dos redescubrieron cuánto se quieren.

La familia de Matteo Materazzi y el avance de la ELA

La pareja tiene dos hijos, Geremia y Gianfilippo, que en agosto de 2025 tenían 16 y 19 años. En ese momento, Materazzi expresó que su mayor temor era no poder verlos crecer.

La enfermedad avanzó con rapidez. A fines de diciembre de 2024, menos de cuatro meses después del diagnóstico, ya utilizaba silla de ruedas y había perdido el uso de las piernas. En agosto de 2025, según contó su esposa, sus brazos tampoco respondían, apenas podía mover las manos y la ELA había empezado a afectar su respiración.

“Es una enfermedad infame, todos los días me quita algo”, dijo Materazzi. También contó que llega a acostumbrarse a un estado y, con el tiempo, aparece un nuevo empeoramiento.

El tratamiento experimental para la mutación genética

La esclerosis lateral amiotrófica daña las neuronas que controlan los músculos voluntarios. En el caso de Materazzi, tiene origen genético y está vinculada a una mutación poco frecuente relacionada con la proteína TDP-43. Él calcula que afecta a unas 300 personas solo en Cerdeña.

En agosto de 2025, Maura inició una colecta para reunir 1,5 millones de dólares y financiar una terapia experimental de oligonucleótidos antisentido, diseñada específicamente para la mutación de su marido. La familia se contactó con la Universidad de Columbia, en Nueva York, y con el médico Shneider, uno de los pioneros de este tipo de tratamiento. En menos de una semana, había reunido cerca de 200.000 euros.

El ingreso al protocolo requirió alrededor de un año de preparación. Materazzi pasó un mes y medio en Estados Unidos gracias a la ayuda de amigos que, según dijo, no sabía que tenía. Los primeros datos indican que la enfermedad avanza más lentamente, aunque la familia pidió evitar falsas esperanzas.

El objetivo de la terapia y los costos del traslado

Materazzi aclaró que busca el tratamiento no solo por sí mismo, sino también por sus hijos: la mutación es hereditaria y podría afectarlos en el futuro.

El traslado implica un gasto adicional. Según sus cálculos, una persona que necesita respirador no puede viajar en un vuelo comercial y el costo de cada vuelo en un avión sanitario privado ronda los 350.000 euros.

Además de su trayectoria como futbolista, Materazzi trabajó como representante de jugadores con licencia FIFA y fue panelista en programas deportivos. Es hermano de Marco Materazzi, defensor que salió campeón del mundo con Italia en 2006, e hijo de Beppe, quien dirigió durante años en la Serie A.