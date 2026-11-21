Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La inscripción se realizará mediante un formulario online y las localidades se adjudicarán por orden cronológico. Las personas seleccionadas podrán retirar dos entradas en MEDASUR entre el 25 y el 27 de noviembre.

La Banda Sinfónica de La Pampa implementará un nuevo sistema online para solicitar entradas gratuitas a sus Conciertos de Gala. La inscripción se hará mediante un formulario que registrará automáticamente los datos de cada persona y el horario en que completó el trámite.

La asignación se definirá por orden cronológico de inscripción. Según la información difundida, las primeras 210 personas recibirán dos entradas cada una. El cupo total informado es de 410 localidades, por lo que la cantidad de entradas consignada no coincide con el número de localidades disponibles.

Cómo anotarse para obtener entradas de la Banda Sinfónica

El formulario se difundirá en el sitio de la Banda Sinfónica, dentro de la página oficial de la Secretaría de Cultura de La Pampa. Las inscripciones se habilitarán los martes de la semana del concierto, a partir de las 9.

Los resultados se publicarán el mismo día desde las 12, si para ese momento se completó la adjudicación. Si el cupo todavía no se alcanzó, el listado se difundirá cuando se complete el total de inscripciones previstas.

Retiro de las entradas gratuitas en MEDASUR

Quienes resulten adjudicatarios deberán retirar personalmente su par de entradas en el CC MEDASUR, ubicado en avenida Belgrano Sur 180, en la mesa de entrada del primer piso. Será necesario presentar el DNI. El retiro podrá realizarse desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre, entre las 8 y las 13.

El listado con las personas seleccionadas y sus respectivos horarios de inscripción se publicará en las historias de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y de la Banda Sinfónica de La Pampa. Además, se pidió que quienes no puedan asistir al concierto avisen con anticipación a la Secretaría de Cultura.

Un sistema online para ampliar el acceso a la cultura

Desde el organismo destacaron que los Conciertos de Gala son “una propuesta artística de calidad, con músicos y producciones de excelencia, a la que la comunidad accede de manera gratuita”. También señalaron que la gratuidad es “una decisión de política cultural que busca ampliar las posibilidades de participación y garantizar que el costo de una entrada no se convierta en una barrera para el acceso a experiencias artísticas y culturales”.

La inscripción por internet permitirá que personas de cualquier localidad pampeana puedan anotarse sin viajar hasta Santa Rosa. La medida busca ampliar la participación más allá de la capital provincial y promover un acceso más equitativo y federal a las propuestas culturales.

El nuevo procedimiento también apunta a simplificar el trámite y hacer transparente la adjudicación. El sistema permitirá consultar el orden en que se registraron las solicitudes y aplicará un criterio común para todas las personas interesadas: el momento de inscripción.