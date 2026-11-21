Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Una actualización de los sistemas interrumpirá durante las primeras 12 horas del domingo la compra y acreditación de cargas, la consulta de saldo y varios canales de atención. Los viajes podrán pagarse con saldo disponible en la SUBE y con otros medios habilitados.

La Tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal de varios servicios el domingo 22 de noviembre, debido a una actualización de los sistemas de la Secretaría de Transporte. El mantenimiento afectará operaciones relacionadas con las cargas, la consulta de saldo y la atención a los usuarios.

Durante las primeras 12 horas del domingo, no estarán disponibles la aplicación ni el sitio web de SUBE, y tampoco funcionará la atención telefónica. De acuerdo con el cronograma previsto, los servicios se restablecerán a partir de las 12 del mediodía.

Qué servicios de la SUBE estarán interrumpidos

La actualización impedirá comprar y acreditar cargas electrónicas y presenciales, además de consultar el saldo. También quedarán fuera de servicio el portal oficial y la aplicación de la tarjeta.

Durante ese período, quienes usen la aplicación Cuándo SUBO tampoco podrán consultar en tiempo real la ubicación de los colectivos. La interrupción de estas funciones no suspenderá el servicio de transporte público ni la posibilidad de pagar con tarjetas que ya tengan crédito.

Cómo viajar durante la actualización de la tarjeta

Los pasajeros podrán abonar sus viajes con normalidad si cuentan con saldo disponible en una SUBE física o digital. Para evitar inconvenientes, se recomienda cargar y acreditar el dinero antes del inicio del mantenimiento.

El plástico permite almacenar hasta 40.000 pesos de saldo. Además, durante la interrupción estarán habilitadas otras alternativas de pago en colectivos y subtes.

Medios de pago alternativos para colectivos y subtes

Se podrán utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard con tecnología sin contacto. También será posible pagar con dispositivos con NFC asociados a esos medios.

Otra opción será abonar mediante códigos QR desde billeteras electrónicas habilitadas.