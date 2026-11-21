Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El festival se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en la Plaza de las Naciones Unidas. Habrá 20 puestos, propuestas dulces y saladas, música en vivo y actividades para toda la familia.

Cafecito BA tendrá una nueva edición este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en la Plaza de las Naciones Unidas, en el barrio porteño de Recoleta. El evento ofrecerá café a 5.000 pesos y opciones dulces y saladas desde 4.500 pesos.

La propuesta invita a disfrutar de una salida al aire libre en la previa del verano. Para el domingo está pronosticado sol y una temperatura máxima de 27 grados, según el pronóstico mencionado para la jornada.

Cafecito BA en Recoleta: puestos y actividades

Durante las dos jornadas habrá 20 stands con propuestas gastronómicas porteñas. El festival también contará con un espacio de cine al aire libre con puffs, un sector de juegos para compartir en familia y shows de música en vivo.

La oferta gastronómica estará a cargo de Al Diablo Coffee Roasters, Amelia Café Tostadores, Arkyn Helados y Café, Bloom Café, Boreal Café, Ciro, Colmegna Café, Costanzo Cocina & Café, Cremolatti, Don Blanco Pastelería, Gontran Cherrier, Hacienda, Jungla Café, La Crew, Melcha Café, Ophelia Cakes, Pacha Bakery, Sasha Pasteles, Tienta, Helados y Café, Utópico Café, Vibra Café y Cura Té Alma.

Entrada gratuita y precios promocionales

La entrada será libre y gratuita. Además, los puestos ofrecerán precios promocionales durante todo el festival, una alternativa para quienes quieran pasar la tarde al aire libre con amigos o en familia sin gastar de más.

La agenda musical está prevista para ambas jornadas: sábado 21 y domingo 22. La información disponible no detalla los artistas que participarán.