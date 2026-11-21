Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

La nueva variante del SARS-CoV-2 fue detectada en tres muestras de pacientes internados en Buenos Aires y la Ciudad. Aunque las vacunas disponibles ofrecen protección, especialistas advierten que los contagios están en aumento y recomiendan mantener al día la inmunización.

La variante PJ.2.1 del Covid ya fue detectada en la Argentina, mientras los casos de coronavirus vuelven a aumentar. En los últimos registros nacionales de enfermedades respiratorias, el virus representó un tercio de los agentes circulantes en bebés menores de seis meses; la Influenza y el virus sincicial respiratorio (VSR) concentraron los dos tercios restantes.

PJ.2.1 desciende del linaje JN.1 y fue clasificada como variante bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su presencia crece a nivel global, con detecciones especialmente en Canadá y Estados Unidos. También se reportaron casos en Brasil.

Qué se sabe de la variante PJ.2.1 del Covid

El linaje acumula 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesor, una característica que lo ubica entre las llamadas variantes saltacionales. Así lo describe un trabajo publicado en la revista científica Journal of Infection.

Los primeros casos identificados en el país fueron secuenciados por el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Molecular, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Se analizaron tres muestras de personas internadas en hospitales de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, y todas correspondieron a este nuevo linaje de Ómicron.

Dos de las muestras eran de bebés de un mes y dos meses; la tercera, de un adulto de 58 años. Los menores de seis meses todavía no pueden recibir la vacuna, aunque durante el embarazo pueden adquirir anticuerpos maternos que contribuyen a protegerlos en los primeros meses de vida.

Vacunas contra el Covid y nivel de gravedad

La OMS informó que, en ensayos de laboratorio, los sueros de personas vacunadas contra variantes anteriores, LP.8.1 y XFG, lograron neutralizar PJ.2.1. Sin embargo, aclaró:

“Los datos clínicos comparativos son insuficientes para determinar si PJ.2.1 está asociado con una mayor gravedad de la enfermedad”.

Paola Resende, viróloga e integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, explicó que la variante presenta cambios que podrían favorecer su transmisión:

“Posee mutaciones en su genoma que le confieren mayor afinidad con los receptores de nuestras células, lo que aumenta su transmisibilidad”.

La especialista también señaló:

“Si bien tiene una tasa de transmisibilidad más alta, las vacunas disponibles cubren esta variante y brindan protección contra ella”.

En la Argentina hay dos opciones: una vacuna de, gratuita en vacunatorios públicos, y, desarrollada con tecnología de subunidad proteica recombinante y disponible en farmacias.

Síntomas y grupos de riesgo ante el aumento de contagios

Los síntomas de PJ.2.1 son similares a los de un resfrío o una gripe: fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Su mayor capacidad de transmisión puede elevar la probabilidad de contagio y afectar especialmente a los grupos de riesgo, por lo que los especialistas recomiendan mantener las vacunas al día.

Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, describió un aumento de cuadros leves en pediatría y planteó que en adultos podrían presentarse casos de mayor gravedad:

“Hay un aumento de casos leves, por ahora sin mayor gravedad en pediatría. En adultos pareciera ser algo de mayor gravedad”.

Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, afirmó que los contagios subieron durante las últimas semanas y mencionó internaciones de bebés con infección simultánea de Covid y VSR.

“En las últimas tres semanas los casos definitivamente están subiendo. Conozco una familia en la que se contagiaron siete integrantes. Y constantemente estoy recibiendo a diario consultas por este tema. Tenemos incluso niños menores de seis meses internados con coinfección de Covid y VSR”.

Debbag indicó que la vacunación contra el VSR en embarazadas llegó a cerca del 80 por ciento, mientras que la cobertura contra el SARS-CoV-2 está por debajo del 10 por ciento. “Las embarazadas pueden vacunarse contra el Covid en cualquier trimestre del embarazo”, señaló.

El especialista recomendó que las personas mayores de 65 años reciban una dosis anual. En tanto, quienes tienen inmunosupresión, enfermedades pulmonares graves o cardiopatías severas deberían vacunarse cada seis meses. Sobre la baja adhesión a la vacuna contra el Covid, sostuvo que persisten temores vinculados con los efectos adversos, aunque mencionó alternativas que consideró seguras, como Novavax y ARVAC.

Formosa reactivó los testeos de Covid

El aumento de casos también se registra fuera del área metropolitana. En Formosa, las autoridades sanitarias reanudaron los hisopados para pruebas de PCR en hospitales y centros de salud. Un memorándum oficial firmado por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, el 18 de noviembre, advirtió sobre “un incremento brusco” de los contagios durante la última semana.

El documento recomendó además que médicos y enfermeros utilicen barbijo durante la atención de pacientes.