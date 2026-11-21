El mediocampista aseguró que volver al club para competir por títulos era uno de sus objetivos y expresó su deseo de darle una alegría a los hinchas. Rodolfo Arruabarrena también habló sobre la presión y bromeó al describir al plantel.

A horas de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, Leandro Paredes habló sobre el presente de Boca y afirmó que disputar instancias decisivas con la camiseta azul y oro es parte de lo que buscaba cuando regresó del fútbol europeo.

“Fui muy claro, tenía la ilusión del día que me tocó irme de volver joven, de volver para poder dar lo mejor, para poder competir por cosas importantes”, expresó el mediocampista durante la conferencia de prensa oficial de la Conmebol.

El objetivo de Paredes desde su regreso a Boca

En línea con el balance del entrenador, Paredes destacó el recorrido del equipo durante la temporada y las oportunidades que tiene por delante. “Como dijo el entrenador recién, hemos conseguido un título, estamos en dos finales, estamos muy cerca de conseguir cosas importantes. Era uno de los objetivos cuando volví”, señaló.

El campeón del mundo también remarcó que disfruta su regreso al club, tanto en la rutina diaria como en la competencia. “Disfruto del día a día, disfruto de estar en mi club, de mis compañeros, de la gente, de competir por cosas importantes”, dijo antes de expresar un deseo compartido por los hinchas: “Ojalá podamos dar una alegría”.

Arruabarrena habló de la presión antes de la final

En la misma conferencia, Rodolfo Arruabarrena se refirió a las exigencias que rodean el partido del sábado y sostuvo que cada equipo enfrenta sus propias presiones. “Se habla de la presión... cada equipo tiene sus presiones. Creo que depende del grupo que tengas, del equipo que tengas, de los jugadores que tengas, de la personalidad. Hemos demostrado en este semestre que sabemos jugar este tipo de finales. Espero que mañana no sea la excepción”, afirmó.

El entrenador describió con humor la personalidad de sus futbolistas y dijo: “Tengo jugadores inteligentes, con los que iría a la guerra... y tengo a algunos wachiturros, que si tengo que ir a Rusia o Ucrania, les desvalijan el armamento nuclear”.