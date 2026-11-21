Los afiches con la frase "Shacá la bashura de 18 a 20" buscaron instalar el horario para sacar los residuos, pero dividieron opiniones en redes. El intendente Ramón Lanús pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

Algunas calles de San Isidro aparecieron el viernes cubiertas de afiches que informaban el horario para sacar los residuos. La campaña municipal se apartó del formato habitual: en lugar de pedir que los vecinos sacaran "la basura", los carteles decían "Shacá la bashura de 18 a 20" y hasta modificaban el nombre del distrito por "Shan Ishidro".

La propuesta buscó hacer un guiño al modo de hablar asociado con algunos sectores de clase alta del norte de la Ciudad y el Conurbano, identificados desde los años setenta como "chetos". Desde la Municipalidad explicaron que la idea nació de un "chiste habitual" entre vecinos y se mostraron conformes con la repercusión.

La campaña de San Isidro dividió opiniones en redes

Las reacciones fueron diversas. Algunos usuarios celebraron la originalidad de los carteles. "Mi hija lo leyó y dijo 'beishoura'. Entendió el afiche antes que yo, que no te cazo un chiste ni de pedo", escribió una persona en X. Otro comentario sostuvo: "Me pareció genial. Es un chiste interno de Shan Ishidro".

También hubo críticas por el tono de la iniciativa. Entre las respuestas negativas aparecieron frases como "Básico como Fiat Uno", "Me pareció más burla que chiste" y "Qué espanto". Otros usuarios calificaron los afiches de "estigmatizantes" y señalaron que "refuerzan estereotipos".

El objetivo era recordar el horario para sacar los residuos

Desde el entorno del intendente Ramón Lanús indicaron que el municipio ya había impulsado campañas más tradicionales para recordar que la basura debe sacarse entre las 18 y las 20, pero que "ninguna había logrado que los vecinos registraran la información".

La agencia Jinetes, responsable de la propuesta, fue fundada este año por Joaquín Vázquez Blanco y Salvador Posse. Sus creadores son amigos: uno tiene experiencia del lado del anunciante y el otro trabajó en agencias. Además, ambos participan como columnistas en programas de streaming.

La agencia se define como experta en redes sociales y plantea que "las marcas no necesitan más contenido sino mejores ideas, capaces de instalarse en la conversación cultural". Según sus responsables, la campaña buscaba que los vecinos asociaran el horario para sacar los residuos con "una frase fácil de recordar".

Ramón Lanús pidió disculpas por la polémica

Posse celebró la iniciativa en su cuenta de X y la describió como un "Mega Archi Banger que demuestra el poder de la creatividad". Desde Jinetes explicaron: "La idea surgió del típico chiste sobre cómo hablan algunos sanisidrenses. Entendimos que, si la campaña no llamaba la atención, nadie iba a prestar atención a los horarios para sacar la basura".

"Creemos que la creatividad y el humor son un atajo para conectar con las personas, y esta campaña lo demostró", evaluaron desde la agencia. Ante las repercusiones, Lanús publicó un video en sus redes sociales para referirse a la iniciativa.