Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para Misiones y sectores de Corrientes, y amarilla para otras zonas del Litoral. En Antalya, la COP31 llega a su jornada final con diferencias sobre combustibles fósiles y financiamiento climático.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó fuertes tormentas para este viernes en el Litoral argentino. El epicentro estará en la Mesopotamia, donde rige una alerta naranja para toda la provincia de Misiones y para Ituzaingó y San Miguel, en el noroeste de Corrientes.

Además, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas para el resto de Corrientes, el norte de Entre Ríos, el noreste de Santa Fe y las zonas este de Chaco y Formosa.

La COP31 cierra sus negociaciones con diferencias sobre combustibles fósiles

En Antalya, las casi 200 delegaciones reunidas en la COP31 afrontan este viernes la última jornada oficial de negociaciones climáticas, con posiciones distantes sobre el futuro de los combustibles fósiles.

El nuevo borrador, publicado el jueves por Australia, que dirige las conversaciones junto con Turquía bajo una presidencia compartida, no incluye una mención explícita al abandono progresivo de esos combustibles. La versión anterior proponía una “acción acelerada”.

También persisten diferencias en torno al financiamiento climático. En la COP de Brasil se había prometido triplicar los fondos destinados a la adaptación en países en desarrollo, que necesitan mejorar la gestión de sus recursos hídricos durante las sequías, prevenir catástrofes vinculadas al cambio climático o al fenómeno natural de El Niño y avanzar hacia cultivos más resistentes.

Financiamiento climático: desaparece una cifra del borrador

El primer borrador había establecido una meta de 120.000 millones de dólares anuales a partir de 2035, pero esa cifra ya no aparece en la nueva versión del documento.

Una fuente de la Unión Europea, el mayor contribuyente mundial a las finanzas climáticas, descartó que el bloque aporte más fondos y señaló los elevados niveles de deuda pública como un límite para aumentar el financiamiento.