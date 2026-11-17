Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Un centro de baja presión avanzará sobre el norte de la Patagonia y se desplazará hacia el Atlántico. Se esperan lluvias, tormentas y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en distintas provincias.

Un ciclón extratropical avanzará durante los próximos días sobre sectores de la provincia de Buenos Aires, impulsado por un centro de baja presión que atravesará el norte de la Patagonia y luego se ubicará sobre el Atlántico, frente a la costa bonaerense.

Desde el miércoles 18, el sistema favorecerá el regreso de las lluvias en el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur bonaerense. También provocará ráfagas del sudoeste que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora en territorio provincial.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el viento podría superar los 50 kilómetros por hora entre la tarde y la noche. Para mitad de semana también se prevén precipitaciones importantes en el noroeste del país.

Lluvias intensas y tormentas en el norte argentino

En un período de 24 horas, las precipitaciones podrían dejar más de 60 milímetros en el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, y el oeste de Corrientes. Además, se esperan tormentas localmente fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

Para el jueves 19 de noviembre se pronostican chaparrones y tormentas de intensidad variable en sectores de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Hacia la tarde y la noche, los fenómenos podrían intensificarse en Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, con posibilidad de alcanzar intensidad fuerte o severa.

Las estimaciones del modelo ECMWF indican acumulados de entre 50 y 60 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados. La continuidad de las lluvias en el NEA y el Litoral también podría agravar la situación de quienes viven cerca del río Paraná.

Precipitaciones acumuladas en el NEA y el Litoral

En esa región ya se registraron cientos de personas evacuadas y autoevacuadas. Para esta semana, los acumulados podrían superar los 180 milímetros y alcanzar picos cercanos a los 200.

También se proyectan tormentas fuertes o localmente severas en Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones. En esos sectores, las precipitaciones podrían dejar acumulados puntuales de hasta 80 milímetros.

Qué es un ciclón extratropical y cómo se forma

Un ciclón extratropical es un sistema de tormentas que obtiene su energía principalmente de los contrastes horizontales de temperatura en la atmósfera. También se lo conoce como tormenta de latitudes medias o baroclínica: es un sistema de baja presión asociado a frentes fríos, cálidos y ocluidos.

A diferencia de los ciclones tropicales, que suelen presentar poca o ninguna diferencia de temperatura en la superficie y se alimentan de la energía liberada cuando el aire cálido y húmedo forma nubes y lluvias, los extratropicales se desarrollan en regiones alejadas de los trópicos, generalmente a más de 30 grados de latitud del ecuador.

Un ciclón tropical puede transformarse en extratropical cuando se desplaza hacia los polos y el este. Estos sistemas tienen una región aproximadamente circular de baja presión en superficie, con un radio de entre 100 y 2.000 kilómetros, y suelen estar acompañados por frentes fríos y cálidos.