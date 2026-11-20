Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La inversión superó los 15.000 millones de pesos y la nueva maquinaria será distribuida entre las zonales de Vialidad. El plan provincial ya intervino más de 1.500 kilómetros de rutas.

El gobernador Rogelio Frigerio presentó más de 60 equipos que se incorporarán a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos. La inversión superó los 15.000 millones de pesos y la maquinaria se distribuirá entre las distintas zonales para mantener y conservar rutas provinciales y caminos rurales.

La nueva incorporación se suma a otras 50 máquinas que, según informó el Gobierno provincial, fueron recuperadas y puestas nuevamente en funcionamiento durante los primeros 35 meses de gestión. La presentación se realizó en el autódromo Ciudad de Paraná.

Qué maquinaria incorporó Vialidad de Entre Ríos

El equipamiento incluye motoniveladoras, compactadores, cargadoras, palas retroexcavadoras, excavadoras sobre orugas, camiones volcadores y regadores, acoplados y carretones. Cada zonal de Vialidad recibió una motoniveladora, mientras que el resto de las unidades se destinará a distintos programas de conservación vial.

La Provincia aportó más de 13.000 millones de pesos de fondos propios. La compra se concretó mediante dos licitaciones, que recibieron 14 y 17 ofertas, respectivamente. Además, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande aportó más de 2.000 millones de pesos para adquirir 10 camiones con equipos y acoplados volcadores.

El plan de mantenimiento ya intervino más de 1.500 kilómetros

Durante el acto, Frigerio repasó los avances del Plan de Mantenimiento y Conservación Vial, que comprende más de 1.500 kilómetros de rutas intervenidas y está dividido en cuatro grupos de obras.

El primer grupo incluye las rutas 11, 16, 20, 26, 45 y 51, entre Paraná y Gualeguaychú. El segundo abarca las rutas 4, 22, 23 y 38, además del acceso a Puerto Yeruá, en la zona de Concordia, Federal y Villaguay. El tercero comprende la ruta 6, otro tramo de la ruta 20 y distintos accesos en los departamentos Tala, Uruguay y Villaguay. El cuarto contempla las rutas 1 y 2 y la circunvalación de San José de Feliciano, en el norte entrerriano.

El gobernador señaló que el objetivo de la gestión es completar las intervenciones en la totalidad de las rutas provinciales antes de finalizar su mandato. Para las obras de mayor envergadura, Entre Ríos cuenta con financiamiento de organismos multilaterales por más de 350 millones de dólares, que se destinarán a reconstruir rutas y ejecutar infraestructura, incluidos nuevos puentes.

Consorcios camineros cuadruplicaron los kilómetros a su cargo

La provincia indicó que destina la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento y la conservación de los 25.000 kilómetros de caminos vinculados a la producción. También avanza con la descentralización de los trabajos mediante acuerdos con municipios, comunas y consorcios camineros.

Frigerio afirmó que durante su gestión se cuadruplicó la extensión de caminos bajo mantenimiento de los consorcios. De acuerdo con los datos presentados, al inicio del mandato tenían a su cargo menos de 1.000 kilómetros y actualmente mantienen más de 4.000.

Reorganización de la Dirección Provincial de Vialidad

Frigerio sostuvo que la recuperación de Vialidad comenzó con el ordenamiento administrativo, el pago de deudas pendientes y la reparación de maquinaria que estaba fuera de servicio.