Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

El Senado aprobó la adhesión al tratado internacional de patentes, aunque Argentina dejó afuera el capítulo II. El INPI seguirá decidiendo qué invenciones se protegen y, en el corto plazo, el impacto en las farmacias sería limitado.

Después de casi tres décadas de intentos fallidos, el Senado aprobó la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación Internacional en Materia de Patentes, conocido como PCT. El acuerdo, firmado por casi 160 países, establece un mecanismo para tramitar la protección de invenciones en distintos mercados.

La decisión tiene implicancias para la industria farmacéutica, pero no supondría cambios inmediatos en la oferta de medicamentos. A corto plazo, el impacto para quienes van a una farmacia o reciben una indicación médica sería limitado, aunque las consecuencias podrían variar según el tipo de patente y la evolución de las decisiones locales.

Qué puede cambiar con la adhesión de Argentina al PCT

El Gobierno y las compañías farmacéuticas de capital extranjero sostienen que el tratado podría facilitar la llegada de medicamentos innovadores que todavía no se comercializan en el país. La adhesión permitiría agilizar y abaratar el trámite internacional para solicitar protección de una invención.

En cambio, las empresas de capitales argentinos y sectores de la política advierten que, en el mediano y largo plazo, algunos medicamentos podrían encarecerse. Las posiciones reflejan una discusión sobre el alcance de las patentes y sus efectos en el acceso a los tratamientos.

La aprobación, sin embargo, no incluyó el capítulo II del PCT, que contempla uno de los informes técnicos más detallados para orientar a quienes solicitan una patente. Esa reserva limita el alcance de las herramientas de asesoramiento previstas por el tratado.

El INPI conserva la decisión sobre las patentes

La adhesión no reemplaza el rol del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), organismo que define qué invenciones reciben protección en Argentina. Aunque una empresa haya iniciado el trámite mediante el PCT, su solicitud deberá ser evaluada por las autoridades nacionales.

Además, para comercializar un medicamento, la compañía también debe obtener la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El PCT no habilita por sí solo la venta ni el uso de una droga en el país.

El tratado ofrece una vía para presentar solicitudes en distintos países de manera más sencilla y económica. Esa posibilidad también puede beneficiar a científicos e inventores argentinos que busquen proteger sus desarrollos en mercados internacionales.

La reserva del capítulo II y el debate farmacéutico

Quienes impulsaron la adhesión sostuvieron durante años que el INPI rechazaba numerosos pedidos de patentes de multinacionales farmacéuticas, y atribuyeron esa conducta a presiones de la industria local. El nuevo procedimiento podría aportar antecedentes técnicos para quienes presentan una solicitud, pero la ausencia del capítulo II deja afuera el informe considerado más importante.

Por ese motivo, aunque la información reunida mediante el PCT podría ayudar a preparar solicitudes más sólidas, seguirá siendo el INPI el que determine si una patente se concede. La adhesión, por sí sola, no garantiza que una invención obtenga protección en Argentina.

El debate también pasa por el tipo de patente que eventualmente se apruebe y por sus efectos en el mercado. Según el planteo incluido en la discusión, el 90 por ciento de las cajas de medicamentos vendidas en Argentina son copias de originales extranjeros.

En los últimos años, el Ministerio de Salud formalizó mediante normas sobre los llamados biosimilares una práctica que ya existía en un marco de relativo vacío legal. Laboratorios nacionales y el ministro de Salud, Mario Lugones, sostienen que estos medicamentos amplían el acceso. La información disponible no detalla otros alcances de esa postura.