Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:02 a. m. · 3 min de lectura

La Costa Atlántica, Córdoba y distintos destinos de Chile, Brasil y Uruguay podrían registrar períodos de inestabilidad. Los pronósticos estacionales no permiten anticipar con exactitud qué días lloverá.

El Niño amenaza las vacaciones de verano: preocupación por el clima en los destinos más elegidos por los argentinos

El fenómeno climático de El Niño podría alterar las vacaciones de verano 2027, con lluvias intensas, tormentas y períodos de inestabilidad en algunos de los destinos turísticos más visitados por los argentinos, tanto dentro del país como en Chile, Brasil y Uruguay.

La preocupación se concentra especialmente en la Costa Atlántica argentina, las sierras de Córdoba, los centros turísticos del sur de Brasil y las playas chilenas, lugares que cada temporada reciben a miles de familias que buscan descansar durante enero y febrero.

La Costa Atlántica y Córdoba, entre los destinos bajo la lupa

Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y otros balnearios bonaerenses podrían atravesar períodos de mayor inestabilidad, con jornadas de lluvias y tormentas que afectarían las actividades al aire libre.

En Córdoba, destinos tradicionales como Villa Carlos Paz, Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano también podrían experimentar episodios de precipitaciones importantes.

En las zonas serranas, las lluvias intensas requieren especial precaución por las posibles crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Chile, uno de los destinos preferidos por los pampeanos

Las playas chilenas constituyen una alternativa muy elegida por turistas argentinos, especialmente quienes viajan desde La Pampa, Mendoza, San Juan y otras provincias del centro y oeste del país.

Viña del Mar, Reñaca, La Serena y Concón se encuentran entre los destinos que reciben visitantes durante el verano.

Sin embargo, los efectos de El Niño no son iguales en todas las regiones chilenas. Por eso, no puede asegurarse que estas localidades tendrán un verano lluvioso, aunque será importante seguir la evolución de los pronósticos.

Brasil y Uruguay también generan preocupación

Florianópolis, Camboriú, Bombinhas y otras playas del sur de Brasil, muy frecuentadas por familias argentinas, podrían registrar períodos de precipitaciones superiores a los habituales.

En Uruguay, Punta del Este, Piriápolis y otros destinos costeros también podrían experimentar episodios de inestabilidad.

De todas maneras, la posibilidad de lluvias más frecuentes no significa que toda la temporada turística vaya a estar afectada.

¿Qué puede pasar en La Pampa?

El fenómeno también podría influir sobre las condiciones meteorológicas del centro del país, incluida La Pampa, donde las lluvias intensas y las tormentas de verano suelen generar complicaciones.

Para quienes tengan previsto viajar desde Eduardo Castex y otras localidades pampeanas, será importante consultar las condiciones meteorológicas antes de salir, especialmente si deben recorrer largas distancias por rutas nacionales y provinciales.

¿Están en peligro las vacaciones de verano?

Los especialistas explican que El Niño puede modificar los patrones de precipitaciones y temperaturas, pero sus efectos varían considerablemente entre regiones.

Además, los pronósticos estacionales no permiten anticipar con exactitud qué días lloverá durante enero o febrero.

Por eso, no existen motivos para cancelar anticipadamente las vacaciones, aunque sí resulta recomendable prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.

La gran pregunta que comienza a instalarse entre quienes ya están organizando sus viajes es si el verano 2027 permitirá disfrutar normalmente de las playas, las sierras y los principales destinos turísticos o si las tormentas terminarán convirtiéndose en protagonistas de la temporada.