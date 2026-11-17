Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

La inscripción estará abierta del 16 al 20 de noviembre para aspirantes a cargos de coordinación de área en los niveles inicial, primario y secundario. Los requisitos y las vacantes se pueden consultar en el sitio web del Ministerio de Educación provincial.

El Ministerio de Educación de La Pampa abrirá del 16 al 20 de noviembre la inscripción a los Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para cubrir cargos de Coordinación de Área en los niveles inicial, primario y secundario.

La convocatoria está destinada a quienes aspiren a ocupar puestos de ascenso dentro del sistema educativo provincial. La cartera educativa señaló que estos concursos «representan una herramienta fundamental dentro de la política educativa provincial».

Concursos docentes para coordinaciones de área

Según el Ministerio, los procesos «además de fortalecer y jerarquizar la carrera docente, dan cuenta de un Ministerio que planifica con previsibilidad y calidad académica la asignación de los puestos jerárquicos».

La función de coordinador o coordinadora de área, agregó la cartera, «es clave para articular el trabajo territorial, acompañar las trayectorias de los estudiantes, sostener la inclusión y velar por el derecho a la educación en todas y cada una de las escuelas pampeanas».

Requisitos y vacantes en La Pampa

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos, las coordinaciones vacantes y las respuestas a preguntas frecuentes en el sitio web del Ministerio de Educación de La Pampa, dentro de las secciones «Concursos para ascenso» y «Cargos para coordinación de área».