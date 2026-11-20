Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Este viernes 20 de noviembre se acreditan prestaciones según la terminación del DNI. Cobran jubilados con haber mínimo, beneficiarios de la PUAM y titulares de AUH, AUE y SUAF, entre otros grupos.

La ANSES informó qué prestaciones se pagan este viernes 20 de noviembre. El cronograma depende de la terminación del DNI y del tipo de beneficio, e incluye jubilaciones y pensiones con haber mínimo, PUAM, AUH, AUE y asignaciones familiares.

Los fondos se acreditan automáticamente en la cuenta o sucursal bancaria correspondiente. El bono extraordinario para los haberes más bajos se suma al pago del día y no requiere ningún trámite.

Jubilaciones, pensiones y PUAM: quiénes cobran hoy

Este viernes cobran los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 9. También reciben el pago los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con esa misma terminación.

Las jubilaciones que superan el haber mínimo no tienen pagos programados para hoy. Tampoco está previsto el pago de la prestación por desempleo.

AUH, AUE y SUAF: fechas según el DNI

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 7 cobran este viernes. La misma terminación corresponde a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF.

Asignaciones de pago único, maternidad y PNC

Continúan las acreditaciones de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción para todas las terminaciones de DNI. También se pagan la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, sin importar la terminación del documento.