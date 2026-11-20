Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La provincia ofrece complejos recreativos a menos de 160 kilómetros de la Ciudad, con opciones de aventura, camping y descanso. Los precios informados van desde $8.000 y varían según el lugar y el día.

El verano ya se instaló en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y las piletas aparecen como una alternativa para quienes no se toman vacaciones o buscan una escapada de pocos días. En la provincia hay complejos recreativos ubicados a distancias que van de los 20 a los 160 kilómetros de la Capital.

Las propuestas incluyen parques acuáticos, clubes históricos y predios rodeados de naturaleza. Según el lugar, las entradas diarias cuestan entre $8.000 y $24.000, aunque algunos parques tienen tarifas superiores. Muchos espacios ofrecen estacionamiento, parrillas y sectores con sombra.

Parques acuáticos y toboganes en el norte y el oeste

En San Justo, a unos 20 kilómetros de la Ciudad, Open Park Land cuenta con cuatro piletas de agua dulce, toboganes, canchas de beach vóley y clases de aquagym. Las entradas cuestan entre $20.000 y $24.000, con tarifas especiales para chicos.

En Tigre, Aquafan propone una pileta con olas y varios toboganes, entre ellos uno de 32 metros de altura. La atracción forma parte del Parque de la Costa y ofrece vistas al río Luján. La entrada general cuesta $37.800 en boletería y $33.750 por internet. En Brandsen, a 74 kilómetros, Tívoli Park suma piscinas con palmeras y una tirolesa de 120 metros.

Piletas, camping y naturaleza en el sur del Conurbano

En Aldo Bonzi, el complejo Namuncurá ofrece tres piletas de agua salada natural dentro de un predio de 47 hectáreas. La entrada cuesta $16.000 de martes a viernes y $23.000 los domingos.

Rancho Taxco, en Tristán Suárez, combina dos piletas con juegos infantiles, camping, una granja y una huerta educativa, en un entorno de bosques de Ezeiza. Otra alternativa es el Pejerrey Club, en Quilmes, a unos 25 kilómetros de la Capital: cuenta con dos piletas centenarias de agua salada y un parque de tres hectáreas, con quinchos y parrillas frente al Río de la Plata.

Escapadas rurales a menos de 160 kilómetros de Buenos Aires

En Mercedes, a 105 kilómetros de la Ciudad, el emprendimiento familiar Noelandia abre el 1 de enero. Su piscina tiene forma de trébol y mide 168 metros de largo por 60 de ancho. La entrada general cuesta $20.000 e incluye estacionamiento y mesas.

El Aeroclub de Lobos, también a unos 105 kilómetros, tiene una pileta semiolímpica. Allí se pueden observar vuelos en paracaídas y realizar cabalgatas; el acceso cuesta $8.000. En Baradero, el Tiro Federal permite combinar la pileta con deportes como beach vóley y rugby. Además, prepara una cena solidaria con show en vivo para el 10 de enero.

En el extremo de la ruta, Pipinas Viva queda a 157 kilómetros y recuperó la histórica pileta del Hotel Pipinas. El lugar ofrece camping y habitaciones con desayuno incluido, y puede ser una parada refrescante para quienes viajan hacia la Costa Atlántica.