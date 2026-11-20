La representante argentina ganó el Mundial de kickboxing de la WKF en Colombia, en la categoría hasta 60 kilos. Docente en Villa Fiorito y mamá, volvió a entrenar a los 32 años y llegó a la cima con el apoyo de su entorno.

Brenda Gauto tiene 34 años, es preceptora en la Secundaria 56 de Villa Fiorito y campeona mundial de kickboxing de la World Kickboxing Federation (WKF). Hace poco más de un mes se consagró en Cartagena, Colombia, en la modalidad Kick Light y en la categoría hasta 60 kilos, como integrante de la selección argentina. También subió al podio en otras dos disciplinas: fue subcampeona en Light Contact y obtuvo el bronce en Low Kick.

Su vida transcurre entre las aulas del sur del conurbano bonaerense y un gimnasio de Ingeniero Budge. Para sus estudiantes, su familia y sus compañeros de entrenamiento, el título mundial es también el resultado de una historia de esfuerzo, pasión y trabajo compartido.

El regreso al deporte después de los 30

Gauto practicó taekwondo durante su infancia, pero dejó la actividad por distintas circunstancias. La crianza de su hija y las responsabilidades familiares ocuparon buena parte de su tiempo, aunque el deseo de volver a entrenar seguía pendiente. A los 32 años, encontró casi por casualidad el kickboxing en un gimnasio de Budge.

En ese momento trabajaba como docente y tenía dos cargos de preceptora. Aun así, decidió apostar por el deporte. «Quiero lograr algo con el deporte, me lo debo a mí misma», le dijo a su entrenador, quien respondió que daría el ciento por ciento si ella hacía lo mismo.

El comienzo exigió un cambio de hábitos. «Pesaba 92 kilos. Empecé a entrenar, a comer mejor, a cuidarme. Me entusiasmaban los cambios que iba logrando durante el proceso», recordó. La rutina también implicaba compatibilizar el gimnasio con la escuela: terminaba de entrenar cerca de las 23.30 y a las 7 de la mañana ya debía estar con sus estudiantes.

Más de 30 victorias y la clasificación al Mundial

Su compromiso la llevó pronto a competir. Gauto acumuló más de 30 victorias amateur en torneos nacionales y fue participando en distintas categorías de peso, con la meta de llegar a los 57 kilos. Al pasar al nivel semiprofesional, apareció la posibilidad de disputar un selectivo nacional para definir quién representaría al país en el Mundial.

La clasificación fue una prueba de resistencia: las peleas se extendieron durante toda la jornada y Gauto consiguió su lugar recién a la una de la madrugada. Su entrenador le había advertido que era una oportunidad decisiva, ya que después de los 36 años pasaría a la categoría senior.

Para preparar el viaje y la competencia, dejó su cargo de preceptora en el turno tarde. También tuvo que reorganizar la economía y la vida familiar. Como deportista amateur, no contó con apoyo estatal y debió buscar fondos para afrontar los gastos. «Ser deportista en este país es durísimo. Además, hay un nivel muy alto que hay que mantener, aunque no tengamos ningún aporte», expresó.

Un título mundial construido en equipo

Familiares, amistades, compañeros de la escuela y personas del gimnasio colaboraron para reunir el dinero necesario mediante peñas, rifas y bingos. «Si no fuera por mi familia, mis amigos del gimnasio y los compañeros de la escuela, que ayudaron organizando peñas, rifas y bingos para juntar plata, no hubiese podido ni soñar con competir. Por eso digo que este campeonato es de todos, no solo mío», señaló.

Gauto cuenta que, lejos de sentirse sola al subir al ring, se sintió acompañada por los suyos. Al recordar la pelea por el título mundial, destacó la presencia de su marido entre el público. «Al primero que veo es a mi marido, que me grita que soy campeona del mundo. Y a mí me salió decirle: “Lo hicimos, somos campeones del mundo”».

La enseñanza de Brenda Gauto a sus estudiantes

La campeona también encuentra en la docencia una forma de transmitir lo que aprendió durante el camino. Para ella, no hace falta alcanzar un título mundial para sentirse realizado: lo importante es confiar en uno mismo, rodearse de personas que impulsen el crecimiento y apostar por aquello que apasiona.

«A los chicos trato de decirles siempre que no es necesario ser campeón mundial para sentirse realizado. Es verdad que, con lo que pasó, hoy les hablo desde ese lugar, pero el mensaje que intento transmitirles es otro: no hay que ser el mejor del mundo ni tener todo resuelto. Hay que confiar en uno mismo, rodearse de personas que ayuden a crecer y apostar todo a lo que te apasiona. Eso es lo importante. Si lográs eso, habrás ganado tu pequeña Copa del Mundo».

Ese mensaje también forma parte de su vida familiar. Gauto acompaña a su hija Oli a practicar taekwondo y a competir, mientras continúa entrenando y trabajando en la escuela. Su recorrido, desde el regreso al deporte hasta el podio mundial en Colombia, quedó ligado a una convicción: las pasiones pueden retomarse y los logros individuales también pueden ser colectivos.