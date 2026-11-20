Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

Rockstar Games fijó para el jueves 19 de noviembre el lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI en consolas de nueva generación. La banda sonora incluye una colaboración argentina de CA7RIEL & Paco Amoroso.

La espera por GTA 6 llegó a su fecha clave: Rockstar Games anunció el lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI para este jueves 19 de noviembre. La nueva entrega de una de las franquicias más influyentes de la industria desembarca en consolas de nueva generación.

Tras la presentación del tráiler de lanzamiento, millones de fanáticos siguieron la cuenta regresiva para conocer el juego. La propuesta incluye una ambientación extendida en Vice State, un despliegue gráfico renovado y una dinámica centrada en sus protagonistas.

El estreno mundial de GTA 6

Según la confirmación de Rockstar Games, el lanzamiento fue programado de forma simultánea a nivel global. La compañía trabajó en los últimos detalles técnicos antes de la llegada del juego a las tiendas.

La expectativa también se extendió a la música que acompaña esta nueva aventura, con una selección de artistas internacionales y una participación argentina destacada.

La banda sonora de GTA 6 y la colaboración argentina

El tráiler presentó "Flower in a Hurricane", una canción producida especialmente para el juego que reúne a Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.

Antes del estreno, Rockstar habilitó la escucha de los primeros seis sencillos del repertorio oficial y anunció la preventa de ediciones físicas en vinilo y CD. Entre los temas difundidos figura la colaboración de CA7RIEL & Paco Amoroso con PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy: