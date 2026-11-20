La espera por GTA 6 llegó a su fecha clave: Rockstar Games anunció el lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI para este jueves 19 de noviembre. La nueva entrega de una de las franquicias más influyentes de la industria desembarca en consolas de nueva generación.
Tras la presentación del tráiler de lanzamiento, millones de fanáticos siguieron la cuenta regresiva para conocer el juego. La propuesta incluye una ambientación extendida en Vice State, un despliegue gráfico renovado y una dinámica centrada en sus protagonistas.
El estreno mundial de GTA 6
Según la confirmación de Rockstar Games, el lanzamiento fue programado de forma simultánea a nivel global. La compañía trabajó en los últimos detalles técnicos antes de la llegada del juego a las tiendas.
La expectativa también se extendió a la música que acompaña esta nueva aventura, con una selección de artistas internacionales y una participación argentina destacada.
La banda sonora de GTA 6 y la colaboración argentina
El tráiler presentó "Flower in a Hurricane", una canción producida especialmente para el juego que reúne a Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.
Antes del estreno, Rockstar habilitó la escucha de los primeros seis sencillos del repertorio oficial y anunció la preventa de ediciones físicas en vinilo y CD. Entre los temas difundidos figura la colaboración de CA7RIEL & Paco Amoroso con PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy:
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy: "Sexy Magic".
- Yung Lean, con Future y Metro Boomin: "Eso es todo".
- Travis Scott, producido por Guy-Manuel de Homem-Christo: "RHYNO".
- Morgan Wallen: "Lo último que necesitas".
- Rauw Alejandro: "Macacoa 2000".
- Keith Richards: "Luces brillantes, gran ciudad".