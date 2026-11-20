La Raicyt presentó en Diputados modificaciones para sostener el sistema científico y advirtió que, sin cambios, los recursos caerían aún más. La propuesta incluye recomponer salarios, cubrir vacantes y recuperar partidas para seis organismos.

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) presentó en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados una serie de cambios al proyecto de Presupuesto 2027. La propuesta fue distribuida entre los bloques, incluido el oficialismo, y busca garantizar recursos mínimos para el funcionamiento del sistema científico.

Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y coordinadora de la Red, afirmó:

“Presentamos esta nueva propuesta con una modificación del presupuesto en Ciencia y Tecnología, que garantizaría un piso mínimo para subsistir. No es un proyecto ni para crecer ni nada por el estilo, es para que la Argentina pueda seguir teniendo un sistema científico”.

Levi advirtió que el proyecto oficial no mejora las partidas específicas para los organismos del sector y que, si se aprueba sin modificaciones, 2027 será aún peor que 2026. La iniciativa debería debatirse en la Cámara baja en alrededor de dos semanas.

Los cambios que pide la comunidad científica

Las modificaciones de la Raicyt se organizan en cuatro ejes. El primero es volver a exceptuar al sistema científico del congelamiento de vacantes previsto en el artículo 7 del proyecto, que impide cubrir cargos sin autorización del jefe de Gabinete. La excepción alcanzaba al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta 2024, pero desapareció en el Presupuesto 2026 y tampoco fue incluida para 2027.

La Red sostiene que la medida es necesaria, entre otros motivos, porque hay entre 800 y 900 postulantes a la carrera de investigador que ya fueron evaluados y esperan incorporarse. En segundo lugar, reclama una jerarquización salarial que permita recuperar al menos parte del 40% de poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

Como alternativa para financiar esa recomposición, la Raicyt señaló que la función Ciencia y Técnica tiene asignados $412.683 millones en la Jurisdicción 91, correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro. También indicó que el inciso destinado a personal ronda el billón de pesos y que las becas de investigación suman cerca de $150.000 millones.

Reasignación de fondos y partidas para el Conicet

El tercer planteo es que se otorguen al Conicet los “sobretechos” presupuestarios que solicitó y no recibió, por un total de $38.390 millones. El cuarto propone recuperar, en términos reales, el nivel presupuestario de 2023 para seis organismos, lo que requeriría alrededor de $656.000 millones.

En la presentación también participó el pediatra y diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Auad, quien impulsó una enmienda para reasignar partidas de la función Ciencia y Técnica mediante una reducción de fondos destinados a las estructuras de inteligencia del Estado. Su propuesta contempla un aumento presupuestario de $6.010.000.000.000.

Herrera Auad fundamentó el planteo en que la pérdida real acumulada por el sector científico entre 2023 y 2027 sería del 56,6%, mientras que la Secretaría de Inteligencia (SIDE) habría recibido, en el mismo período y mediante decretos presidenciales, un incremento real del 63%. En su presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, “Bertie” Benegas Lynch, sostuvo:

“Resguardar las partidas de inteligencia por encima de la formación de científicos, el avance atómico y la investigación aplicada a la industria nacional es una decisión de espaldas a los objetivos estratégicos de nuestro país”.

La discusión por el aumento real del presupuesto científico

El oficialismo proyecta que la función Ciencia y Tecnología crecerá 10,5% en 2027. Sin embargo, análisis independientes cuestionan esa estimación y sostienen que los recursos bajarían. Un informe del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) señala que el aumento sería un espejismo contable: incluye programas de innovación administrativa y tecnologías de la información y la comunicación que hasta 2026 correspondían a Administración Gubernamental y Servicios Económicos, además de unos $412.000 millones sin asignar.

El físico Jorge Aliaga, integrante del Directorio del Conicet, indicó que de los $176.242 millones presupuestados para el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, solo $57.561 millones corresponden a programas históricos del área. Con ese cálculo, la inversión equivaldría a cerca del 0,178% del PBI, por debajo del 0,590% establecido para 2027 por la Ley de Financiamiento de la Ciencia y de alrededor de la mitad del 0,30% registrado en 2023. La Raicyt estima la inversión en 0,16%, un nivel inferior al de 2002.

El proyecto también prevé una inflación del 18% para 2027. Si esa proyección resulta menor a la inflación efectiva, como ocurrió en años anteriores, los organismos podrían volver a perder poder de compra incluso sin recortes nominales.

Caídas previstas en el INTA, el INTI y el Conicet

Por organismo, EPC proyecta para 2027 bajas reales del 18,4% en el INTA, que acumularía una caída del 47,2% desde 2023; del 17,3% en el INTI, con un retroceso cercano a los 60 puntos en el mismo período; y del 17,9% en la CNEA, que se encaminaría a perder la mitad de su presupuesto en cuatro años.

Para el Conicet, el análisis estima una reducción real del 9,3% en 2027 y una caída acumulada de casi 40 puntos. El caso de la Agencia I+D+i también genera preocupación: financiaba proyectos para la compra de reactivos, el mantenimiento de equipos y la realización de campañas. El investigador Rodrigo Quiroga calcula que ese financiamiento bajó desde un nivel de 70 millones de dólares anuales.