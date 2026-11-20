Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 2:46 a. m. · 1 min de lectura

La empresa confirmó el cierre definitivo de su establecimiento en Mar del Plata, que ya estaba inactivo. La decisión afecta a 75 trabajadores y fue vinculada con cambios en el negocio y dificultades para conseguir materia prima.

La Campagnola confirmó este jueves el cierre definitivo de su planta industrial de Mar del Plata, una decisión que afecta a 75 trabajadores. La empresa indicó que el establecimiento, que ya estaba inactivo, no volverá a operar.

La compañía atribuyó la medida a una transformación estructural del negocio mundial de conservas de pescado y a las dificultades para conseguir materia prima que permita sostener la producción local.

Una industria con dificultades para abastecerse

La actividad de la planta había atravesado distintas dificultades operativas. En los últimos años se implementaron mecanismos para preservar los puestos de trabajo, aunque las condiciones de funcionamiento se volvieron cada vez más complejas.

La industria conservera argentina tiene una larga relación con Mar del Plata. En sus años de mayor desarrollo, la ciudad llegó a tener aproximadamente 35 plantas dedicadas al procesamiento de caballa, anchoíta y atún.

Menos materia prima para la producción local

La disponibilidad de insumos se volvió imprevisible para el sector. La temporada actual de caballa presenta una fuerte caída en los desembarques, según fuentes vinculadas con la actividad.

Ante las dificultades para abastecerse, las fábricas comenzaron a importar pescado congelado, principalmente desde Ecuador. Esa materia prima llegaba a Mar del Plata para su fileteado, cocción y enlatado.