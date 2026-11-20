Un informe nacional reveló que una de cada seis personas en Argentina recibió o vio imágenes íntimas de mujeres o niñas desnudas o violentadas, creadas o modificadas con inteligencia artificial. El estudio también detectó que el 88% de las mujeres vivió situaciones de violencia, aunque muchas no las reconocen inicialmente.

La violencia digital contra mujeres y niñas suma nuevas formas de agresión con el avance de las tecnologías generativas. En Argentina, el 17% de las personas encuestadas estuvo expuesto a imágenes íntimas de mujeres o niñas desnudas o violentadas, creadas o alteradas con inteligencia artificial, según un nuevo informe.

El dato forma parte del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres, elaborado por la Fundación Instituto Natura y Avon. El relevamiento también señaló que el 88% de las mujeres atravesó situaciones de violencia, aunque el 35% no las identificó inicialmente como tales.

Deepfakes íntimos y violencia digital en Argentina

Entre quienes estuvieron expuestos a este tipo de contenidos, el 10% afirmó tener certeza de que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial. Un 6% vio imágenes y no supo determinar si eran reales o generadas con IA, mientras que el 1% indicó que las imágenes la involucraban directamente a ella o a alguien de su entorno cercano.

El informe advierte que la medición abarcó a personas mayores de 18 años, aunque los deepfakes íntimos circulan principalmente en ámbitos escolares y entre adolescentes. Por ese motivo, los responsables del estudio señalaron que "es altamente probable que este indicador subestime la escala real del fenómeno en la sociedad en general".

Quiénes están más expuestos a los deepfakes

La exposición aparece con mayor frecuencia entre las personas de 18 a 25 años: el 15% de ese grupo dijo tener certeza de haber visto imágenes creadas con IA. También se registró una incidencia destacada entre quienes pertenecen al nivel socioeconómico alto, con un 18% en el segmento ABC1.

El índice busca medir si la sociedad argentina registra cambios en su capacidad para reconocer, problematizar, nombrar y actuar ante las distintas formas de violencia contra las mujeres, a partir de encuestas realizadas en todo el país.

Violencia de género: la diferencia entre percepción y reconocimiento

La investigación encontró una brecha entre la percepción espontánea y el reconocimiento de hechos concretos. Ante una pregunta abierta, el 53% de las mujeres dijo haber sufrido discriminación o violencia de género. Sin embargo, al consultar por situaciones específicas de la vida cotidiana, la proporción llegó al 88%.

Además, una de cada tres mujeres, el 35%, no reconoce inicialmente como violencia de género situaciones de maltrato psicológico, control o violencia patrimonial. Entre las experiencias relevadas, siete de cada diez mujeres padecieron violencia psicológica o verbal: el 72% mencionó la desestimación de sus opiniones y el 71%, insultos o maltrato.

En el plano económico, al 44% de las madres no le pagaron la cuota alimentaria. En cuanto a la violencia física y sexual, el 51% experimentó agresiones físicas y el 48% sintió temor directo por su vida durante una discusión.

Un índice para visibilizar las violencias contra las mujeres

Florencia Mezzadra, gerenta de la Fundación Instituto Natura Argentina, destacó que el relevamiento permite observar situaciones que muchas veces no son reconocidas como violencia.

"Este Índice nos permite mirar con más profundidad una realidad que muchas veces permanece invisibilizada. Los datos muestran que hay situaciones de violencia que forman parte de la experiencia cotidiana de muchísimas mujeres, pero que no siempre son reconocidas como tales. Ponerles nombre, comprender cómo se manifiestan y hacer visible su alcance es un paso fundamental para transformarlas".