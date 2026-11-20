Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 2:35 a. m. · 2 min de lectura

Mía Guadalupe permanece bajo tratamiento en Buenos Aires y, junto a su familia, vende facturas para afrontar los gastos. Su historia despertó una enorme muestra de solidaridad.

Una historia de lucha, esperanza y solidaridad conmueve a todo el país. Mía Guadalupe tiene apenas 10 años, enfrenta una grave enfermedad y, junto a su familia, encontró una manera de reunir dinero para afrontar los gastos de su tratamiento médico: elabora facturas y sale a venderlas en una plaza de Buenos Aires.

La pequeña nació en La Paz, Mendoza, y vive con su familia en San Luis. Desde hace más de un año permanece bajo tratamiento en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde lucha contra una leucemia linfoblástica aguda tipo B.

Su historia comenzó a recorrer las redes sociales y despertó una enorme muestra de solidaridad. A pesar de las dificultades que atraviesa, Mía mantiene su entusiasmo y participa en la elaboración de las facturas que luego ofrece junto a sus familiares.

Una lucha que comenzó hace más de un año

El camino de Mía no ha sido sencillo. Durante su tratamiento debió superar distintas complicaciones de salud, entre ellas una apendicitis grave y problemas que requirieron intervenciones quirúrgicas. También atravesó sesiones de quimioterapia.

Su familia permanece acompañándola en Buenos Aires, lejos de su hogar, con los gastos económicos que implica sostener una estadía prolongada mientras continúa la atención médica.

Pero hay algo que hace todavía más especial esta historia: Mía no solamente enfrenta su propia enfermedad, sino que también busca transmitir alegría a otros chicos internados.

Su mamá contó en las redes sociales que la pequeña suele acercarse a otros pacientes, invitarlos a jugar y compartir momentos para que puedan distraerse de las dificultades que atraviesan.

La solidaridad de la gente

La historia tomó mayor repercusión cuando una influencer difundió su situación. La respuesta fue tan importante que, según relató la familia, la cuenta de Mercado Pago que utilizaban para recibir colaboraciones terminó bloqueada tras registrar numerosas transferencias en poco tiempo.

Ante esta situación, debieron habilitar una nueva cuenta para continuar recibiendo ayuda.

Cómo colaborar con Mía

Quienes deseen acompañar a la pequeña y su familia pueden realizar una colaboración económica mediante el siguiente alias de Mercado Pago, difundido por sus familiares:

Mercadomia2026.NX

Se recomienda verificar los datos del destinatario antes de realizar cualquier transferencia.

La historia de Mía Guadalupe es un ejemplo de perseverancia y también refleja las dificultades que muchas familias deben afrontar cuando una enfermedad obliga a trasladarse lejos de su hogar durante largos períodos.

Mientras continúa su tratamiento, Mía sigue demostrando que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, todavía encuentra motivos para sonreír y compartir esa alegría con los demás.

Su historia invita a la solidaridad y recuerda que, detrás de cada tratamiento médico, también hay familias que necesitan acompañamiento y apoyo. La Arena +1