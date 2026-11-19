El nuevo Grand Theft Auto llegó a PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una clasificación para adultos y escenas de violencia, delitos y contenido sexual. Especialistas en crianza y pediatría explican cómo abordar la presión social y qué tener en cuenta antes de permitir que jueguen los menores.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI, conocido como GTA 6, abrió una discusión en muchas familias: ¿hay que permitir que lo jueguen los menores de 18 años? El videojuego llegó este jueves a PlayStation 5 y Xbox Series X|S y, mientras crece la expectativa entre adolescentes, su contenido para adultos pone a prueba los límites en casa.

La trama presenta a Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja que queda unida tras un golpe que sale mal. En el juego, los personajes roban autos y bancos, disparan contra personas y se involucran en negocios ilegales. También hay escenas de contenido sexual, como una secuencia en la que ambos están a punto de tener sexo en la ducha.

Para algunas familias, la discusión se cruza con el costo del juego y con la presión del grupo. Nicolás, padre de dos chicos, contó que el de 13 años quiere jugar, aunque por ahora no se lo compraron, mientras que al de 10 no le interesa. También recordó que el título anterior incluía diálogos que le resultaron difíciles de compartir con sus hijos.

GTA 6 y la presión social entre adolescentes

Otros chicos de 12 o 15 años plantean que sus amistades ya van a jugar y que no quieren quedarse afuera. El videojuego puede funcionar como algo más que entretenimiento: también se convierte en un tema de conversación y en una forma de pertenecer al grupo, como ocurre con los celulares y las redes sociales.

Roxana Morduchowicz, asesora principal de la Unesco en Ciudadanía Digital, señaló que la presión social vinculada con el consumo no es exclusiva de los videojuegos. También aparece en decisiones como tener un celular o abrir una cuenta en una red social.

Sin embargo, en este caso el debate no se limita al tiempo frente a la pantalla. La pregunta central es qué contenido consumen los chicos y si cuentan con la madurez necesaria para procesarlo. Rockstar Games vuelve a Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami y ubicada en el también imaginario estado de Leonida, trece años después del lanzamiento anterior.

Violencia, delitos y clasificación por edades de GTA 6

La historia tiene elementos de Bonnie y Clyde: Lucía sale de prisión en busca de una nueva oportunidad y Jason carga con un pasado vinculado al mundo criminal. Cuando un plan que parecía sencillo fracasa, ambos quedan atrapados en una trama en la que deberán confiar el uno en el otro para salir adelante. Quien juega no observa los delitos desde afuera: participa de ellos.

Angela Nakab, referente en adolescencia y crianza de la Sociedad Argentina de Pediatría, advirtió que la participación activa distingue al videojuego de otros formatos. Explicó que los chicos pueden conocer realidades complejas en películas, series o redes sociales, pero en GTA pueden robar, disparar y matar desde el rol de jugador.

En Estados Unidos, la Entertainment Software Rating Board asignó al título la clasificación M, para mayores de 17 años. Entre los descriptores figuran sangre y violencia intensa, lenguaje fuerte, contenido sexual explícito y consumo de drogas y alcohol. La clasificación también advierte sobre compras dentro del juego. Nakab recomienda no habilitarlo para menores de 18 años.

Qué dicen los especialistas sobre videojuegos y violencia

Morduchowicz sostuvo que no existe una relación directa entre jugar un videojuego violento y reproducir esas conductas en la vida cotidiana. Consideró que para analizar el comportamiento de cada adolescente también hay que tener en cuenta sus características individuales, su historia y el contexto familiar, social y cultural.

La especialista aclaró que eso no significa que cualquier contenido sea adecuado para cualquier edad. La discusión, planteó, consiste en evaluar qué experiencias incorpora cada chico durante una etapa clave de su desarrollo, sin asumir que jugar a GTA hará que alguien salga a robar autos.

Nakab, por su parte, señaló que hay evidencia científica que asocia la exposición repetida a contenidos violentos con fenómenos como la desensibilización frente a la violencia o el temor. Aclaró que esto no implica que todos los adolescentes que juegan desarrollen esas conductas, pero subrayó la importancia de considerar la etapa madurativa y la capacidad de procesar experiencias de esa naturaleza.

El rol de las familias ante el contenido para adultos

Para Nakab, la clasificación por edades no es una advertencia decorativa ni un asunto que se resuelva reduciendo el tiempo de juego. La consideró una orientación para que las personas adultas puedan tomar decisiones y remarcó que la familiaridad de los chicos con las pantallas no supone que tengan la misma capacidad para evaluar todo lo que consumen.

La discusión sobre GTA 6, entonces, va más allá de cuántas horas pueden jugar los menores. Las familias deben considerar la clasificación, el contenido y la edad de cada chico, además de conversar sobre las razones para fijar límites frente a un videojuego dirigido a un público adulto.