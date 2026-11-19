La empresa de Tornquist rechazó propuestas de asistencia y una alternativa de suspensiones rotativas pese a la conciliación obligatoria. El conflicto afecta a más de 160 familias y moviliza a la comunidad.

Papelera del Sur ratificó el cierre definitivo de su planta de Tornquist y mantiene en alerta a más de 160 trabajadores, pese a la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense. La empresa sostuvo su decisión durante las negociaciones y rechazó distintas alternativas para preservar la actividad.

La intervención provincial abrió un período inicial de 15 días para que la compañía y los representantes sindicales negocien. Durante ese plazo, las partes deben retrotraer las medidas vinculadas con el conflicto, abstenerse de tomar nuevas acciones y participar de las audiencias convocadas por las autoridades. El período podría extenderse otros cinco días si hay posibilidades de acercar posiciones.

Papelera del Sur rechazó propuestas para sostener la producción

En una reunión con funcionarios bonaerenses y representantes gremiales, los propietarios rechazaron propuestas de asistencia que incluían subsidios, reducciones de tasas e impuestos y mecanismos para aliviar los costos de funcionamiento. También descartaron avanzar con un esquema de suspensiones rotativas, alternativa aceptada por el sindicato como una opción para conservar los puestos de trabajo.

El Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist pidió discutir directamente con el directorio las opciones para evitar el cierre. El anuncio de la empresa, comunicado la semana anterior, tomó por sorpresa a los trabajadores, según afirmó su abogado, Martín Percaz.

La comunidad de Tornquist se moviliza ante el cierre

La preocupación se extendió más allá de la fábrica en Tornquist, una localidad de alrededor de 8.000 habitantes. Durante la audiencia del jueves 12 de noviembre, los comercios del pueblo cerraron sus puertas en señal del impacto que la papelera tiene en la comunidad. Vecinos y comerciantes propusieron colaborar con una iniciativa para mantener la producción, mientras también se impulsaron juntadas de firmas.

Percaz señaló que, en los meses previos al anuncio, se había recuperado cierta continuidad laboral. Incluso, un operario había sido ascendido a jefe de sector apenas dos semanas antes de que se conociera la decisión de cerrar.

Importaciones y pérdida de competitividad, los argumentos de la empresa

La compañía justificó el cierre por la pérdida de competitividad frente a las importaciones de cartulinas y la elevada oferta en el mercado internacional. Hasta ahora, esos argumentos no modificaron la postura de los propietarios, que rechazaron las propuestas presentadas durante las negociaciones.

Con 66 años de trayectoria, Papelera del Sur fue durante décadas un actor central de la actividad industrial de Tornquist. En sus mejores momentos llegó a producir 7,5 millones de pliegos de cartulina por mes y sostuvo una red de actividades vinculadas con el transporte, los talleres mecánicos y el comercio local, además de los empleos de la planta.