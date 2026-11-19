Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

El espectáculo De Mozart al Gospel será este sábado a las 21.30 en el Teatro Español, con 20 integrantes del Coral y las agrupaciones invitadas Java Queens y Les Buitres. La presentación celebra cuatro décadas de trayectoria de Amanda Garbarino en la dirección coral.

El Coral Ciudad de Santa Rosa ofrecerá este sábado, a las 21.30, el concierto De Mozart al Gospel en el Teatro Español. La propuesta recorrerá distintos estilos musicales y celebrará los 40 años de Amanda Garbarino como directora coral.

El espectáculo reunirá a los 20 integrantes de la agrupación y tendrá como invitadas a Java Queens y Les Buitres. La integrante del Coral Viviana Pissa explicó que la formación actual tiene nueve años, aunque la historia de Garbarino en la dirección comenzó mucho antes.

La historia del Coral Ciudad de Santa Rosa

“En realidad, el Coral Ciudad de Santa Rosa tiene nueve años de existencia. Quien cumple 40 años de dirección coral es la profesora Amanda Garbarino. Ella comenzó dirigiendo el Coro Estable de la Provincia de La Pampa”, aclaró Pissa.

En 1985, el Coro Estable estaba dirigido por monseñor José Lazaleta y Garbarino se desempeñaba como instructora de cuerdas. Cuando Lazaleta se trasladó, ella asumió la dirección y permaneció en el puesto hasta su jubilación. A partir de esa etapa nació el Coral Ciudad de Santa Rosa como agrupación independiente, una historia que sigue presente en el grupo.

“Nuestro propósito es divulgar el canto coral como expresión artística, entendiendo el arte como un elemento esencial y básico de la cultura de los pueblos, en su camino hacia los destinos superiores del espíritu”, expresó Pissa.

Encuentros y presentaciones que dejaron huella

La integrante del Coral señaló que cada concierto y encuentro implicó dedicación, desde la preparación y el estudio hasta los viajes. Entre las experiencias más recordadas mencionó la inauguración del anfiteatro de la Casa de Gobierno, cuando el entonces Coro Estable interpretó la Misa Criolla junto a Ariel Ramírez y sus músicos. “Eso fue inolvidable”, recordó.

También evocó los conciertos de Navidad y Pascua que se realizaban cada año junto a una orquesta de cámara de La Plata, dirigida por el maestro pampeano Enrique Mariani. En distintas presentaciones, el grupo interpretó negro spirituals y la Misa Criolla junto a Opus 4.

Ya como Coral Ciudad de Santa Rosa, la agrupación participó en encuentros internacionales y se presentó en Chile y, el año pasado, en Bariloche. “Siempre llevando nuestra música y la característica de nuestro coro”, destacó Pissa.

Un repertorio de Mozart al gospel en el Teatro Español

El concierto reunirá obras originales para coro de compositores como Haendel, Vivaldi, Mozart y Jenkins, además de canciones afroamericanas, negro spirituals y gospel. “El título surgió precisamente de nuestro repertorio, de interpretar obras de diferentes estilos, llegando hasta las contemporáneas”, explicó Pissa.

El Coral ensaya los lunes, jueves y sábados en el Medasur. Allí, sus integrantes estudian las obras y trabajan en las dificultades de interpretación. “La interpretación y puesta en estilo de cada obra la realiza Amanda, con la ductilidad que la caracteriza”, resaltó Pissa.

Java Queens y Les Buitres, definidos por Pissa como amigos musicales y personales del Coral, también serán parte de la noche. Guadalupe, integrante de Java Queens, forma parte además de la agrupación anfitriona. La organización del espectáculo está a cargo de los propios coralistas, que combinan los ensayos con los preparativos.

Pissa agradeció al Teatro Español y a su equipo “por su permanente acompañamiento y por hacer posible que nuestra música siga encontrando su lugar”. Las entradas se pueden comprar en la boletería del teatro durante la semana, de 8 a 13.15, y el sábado desde dos horas antes de la función. También están disponibles en teatrosantarosa.ar.