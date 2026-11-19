Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Los beneficios varían según el día y la cadena, y pueden alcanzar el 25% en algunas sucursales. La plataforma también ofrece alternativas para compras online, en mayoristas y en cuotas.

Mercado Pago relanzó su grilla de descuentos y reintegros en supermercados para noviembre de 2026. Las promociones cambian según el día de la semana y la cadena comercial, con beneficios que pueden llegar hasta el 25% en algunas sucursales.

Descuentos de Mercado Pago en supermercados: qué tener en cuenta

La disponibilidad de las ofertas depende del comercio y de la jornada. Por eso, antes de realizar una compra, es conveniente revisar las condiciones de cada promoción en la plataforma y confirmar si está vigente en la sucursal elegida.

La información disponible sobre la grilla no precisa qué descuentos corresponden a cada día ni identifica las cadenas participantes. Tampoco detalla los topes de reintegro o los requisitos para acceder a cada beneficio.

Otras promociones para compras online y en cuotas

Además de los descuentos en supermercados, Mercado Pago ofrece otras alternativas para quienes compran por internet, eligen comercios mayoristas o prefieren pagar en cuotas. Las condiciones de esas opciones pueden variar según la compra y el comercio.