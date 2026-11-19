El trabajador de Metrogas advirtió sobre el riesgo y pidió evacuar a los vecinos antes de la explosión. Su familia espera el resultado de las pruebas de ADN para saber si el cuerpo hallado corresponde a él.

Marcelo García, de 47 años, está desaparecido desde la explosión de gas ocurrida en la calle Del Valle Iberlucea al 4494, en Remedios de Escalada. Antes del estallido, el operario de Metrogas había advertido sobre el peligro y pedido a los vecinos que dejaran sus casas.

Su esposa espera que en cualquier momento se abra la puerta de su casa de Banfield y él aparezca. Sus hijos, de seis y siete años, preguntan por su padre. "Los nenes preguntan por el padre, solo les adelantamos que tuvo un accidente y que estaba grave", contó Georgina, sobrina de Marcelo.

La advertencia de Marcelo García antes de la explosión

La familia fue hasta el lugar para reconstruir sus últimos movimientos. Marcelo llevaba un uniforme azul refractario y un casco blanco. Según el relato de un vecino, minutos antes de la explosión hubo una discusión entre dos trabajadores de la empresa. Uno de ellos, que tenía un cargo más alto, les dijo a los vecinos que la situación estaba controlada. Marcelo, en cambio, sostenía que había peligro y pedía evacuar la zona.

También ayudó a varias personas a salir de sus viviendas e insistió en que se alejaran lo más posible. La fuga de gas causó la muerte de un trabajador, dejó a más de 30 personas heridas y a Marcelo desaparecido. "Era una persona muy justa, siempre hacía lo correcto. Necesitamos las cámaras y las evidencias", expresó Georgina.

La trayectoria del operario de Metrogas

Marcelo trabaja en Metrogas desde hace 14 años. Comenzó como operario a cargo de maquinaria y, con esfuerzo y horas de estudio, avanzó dentro de la empresa. Se capacitó, obtuvo una Tecnicatura en Seguridad e Higiene y tenía previsto continuar con la licenciatura. Su familia afirma que ama su trabajo.

Un año antes había dejado las cuadrillas para recorrer distintas zonas, detectar posibles pérdidas de gas y cortar el suministro cuando fuera necesario. El viernes recibió una llamada y se dirigió a la esquina de Del Valle Iberlucea y Beltrán. Al llegar, advirtió la situación y pidió a los vecinos que abandonaran sus casas.

Mientras esperan novedades, sus familiares también reciben mensajes y muestras de afecto de quienes compartieron años de trabajo con él. "Es una persona muy querida. Sentimos el cariño de sus compañeros", señaló Georgina.

La investigación por la explosión de gas en Remedios de Escalada

El siniestro dejó interrogantes sobre los trabajos que se realizaban en el lugar. Según informaron las autoridades, una cuadrilla de Exgadet, empresa contratista de Metrogas, renovaba la red de distribución frente a una fiambrería y no contaba con los planos correspondientes. Una máquina tuneladora dañó uno de los caños alrededor de las 9.44, más de una hora antes de la explosión. La alerta al sistema municipal de emergencias ingresó a las 10.52.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) informó que, pocas horas después del incidente, envió una nota formal a Metrogas, distribuidora propietaria del caño afectado. Le solicitó información detallada sobre lo ocurrido, el plano de la red con la ubicación de la rotura y datos sobre las tareas que se ejecutaban.

El organismo indicó que, con la información relevada, buscará reconstruir los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. También señaló que los resultados de la investigación quedarán a disposición de la Justicia.

Pruebas de ADN para identificar al trabajador fallecido

Los investigadores trabajan para identificar el cuerpo carbonizado del único fallecido en la tragedia. El domingo 15 de noviembre tomaron muestras de ADN a los hermanos de Marcelo y las enviaron a Junín. El informe podía demorar entre 24 y 48 horas. El cuerpo fue encontrado a pocos metros del lugar donde se rompió el caño que originó la explosión y su estado era irreconocible.

La familia permanece a la espera de los resultados. "Es todo muy triste. Tenemos la esperanza que no sea él, pero siendo que hay un desaparecido y un cuerpo es muy difícil. Uno quiere pensar lo mejor, pero todavía no tenemos más información", dijo Georgina.

La sobrina pidió que la investigación continúe y que se acompañe a las personas afectadas: "No abandonen el caso. Sigan a los damnificados que la están pasando muy mal".