Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:39 a. m. · 1 min de lectura

Un operario de una empresa de gas falleció tras sufrir graves quemaduras en la explosión ocurrida en el centro de Remedios de Escalada. Otras cuatro personas siguen internadas en estado grave.

Un operario de una empresa de gas murió tras la explosión registrada en el centro de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. El trabajador había sufrido graves quemaduras y permanecía internado en estado crítico. Es la segunda víctima fatal del episodio.

Además, otras cuatro personas continúan internadas en grave estado, mientras sus familias aguardan novedades sobre su evolución.

Investigación y operativo de emergencia

El estallido provocó momentos de desesperación entre trabajadores, vecinos y personas que estaban en las inmediaciones. Por la magnitud de la explosión, se desplegó un operativo con bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y buscan establecer posibles responsabilidades. La atención también está puesta en la evolución de las personas que siguen internadas.

Las consecuencias de la explosión

La muerte del segundo trabajador agravó el saldo de la tragedia y renovó la preocupación por las condiciones de seguridad en las tareas vinculadas con instalaciones de gas.