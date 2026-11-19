Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La billetera digital del Banco Provincia ofrece reintegros en restaurantes, bares y locales de comida rápida. Hay un 25 por ciento de descuento los fines de semana, promociones en Mostaza y un beneficio del 30 por ciento en marcas seleccionadas.

Cuenta DNI renovó sus promociones gastronómicas para noviembre de 2026. La billetera digital del Banco Provincia incluye descuentos en restaurantes, bares y cadenas de comida rápida para quienes quieran ahorrar en consumos fuera del hogar.

Entre los beneficios principales se encuentra un reintegro del 25 por ciento los sábados y domingos, con un tope de 8.000 pesos semanales por persona. Si se aprovecha durante cuatro semanas, el ahorro mensual puede alcanzar los 32.000 pesos.

Cuenta DNI: descuento de fin de semana en bares y restaurantes

La promoción general de gastronomía rige los sábados y domingos en comercios adheridos. Para obtener la devolución máxima de 8.000 pesos, es necesario realizar consumos por 32.000 pesos durante la semana.

El beneficio puede utilizarse para pagar almuerzos, cenas y encuentros de fin de semana en establecimientos gastronómicos adheridos. El reintegro tiene un límite semanal y se aplica por persona.

Promociones de Cuenta DNI en Mostaza durante noviembre

La propuesta para Mostaza contempla dos modalidades de ahorro, con diferencias en el porcentaje de descuento, el tope de devolución y el medio de pago.

Para acceder a la opción con el descuento más alto, se debe pagar mediante la modalidad sin contacto con tarjeta. El beneficio no se obtiene simplemente abonando con el saldo disponible en la billetera digital.

Descuento del 30 por ciento en marcas gastronómicas

Además de las promociones de fin de semana y de Mostaza, el Banco Provincia ofrece un 30 por ciento de descuento todos los días en marcas gastronómicas seleccionadas. El reintegro tiene un tope mensual de 15.000 pesos por comercio y por persona.