La Cooperativa de Trabajo La Roca transforma telgopor recuperado en granulado para la construcción y pinturas con solventes de menor impacto ambiental. El proyecto también genera ingresos para familias recolectoras y busca expandirse a otras localidades de Santa Fe.

En Esperanza, Santa Fe, la Cooperativa de Trabajo La Roca Ltda. recupera telgopor desde hace cuatro años y lo convierte en insumos para la construcción y la elaboración de pinturas. Cuando la planta opera a plena capacidad, puede procesar entre 3.000 y 4.000 kilos por mes.

La iniciativa surgió ante la falta de alternativas para tratar un residuo que se acumulaba en la ciudad y en la industria. Durante la pandemia, los integrantes de la cooperativa dedicaron casi un año a investigar y desarrollar métodos para reutilizarlo, hasta convertir la inquietud ambiental en una propuesta productiva.

Del telgopor recuperado a materiales para la construcción

Uno de los procesos es mecánico: el material, tanto domiciliario como industrial, se tritura y se transforma en granulado para morteros de cemento. En las mezclas, funciona como alivianador y aporta aislamiento termoacústico a las edificaciones.

En los últimos dos años, la cooperativa incorporó un proceso químico para producir pinturas ecológicas. La elaboración utiliza solventes de menor impacto ambiental. Gilberto Robledo, presidente de la entidad, señaló que lograron desarrollar una pintura con solventes verdes.

Clasificación y nuevos usos del material reciclado

El recorrido productivo comprende la clasificación, la trituración y la separación de las partículas según su tamaño. Cada fracción se destina a un uso diferente: puede incorporarse a hormigones livianos, utilizarse en aplicaciones específicas para la construcción o convertirse en resinas para pinturas.

Esta variedad de destinos permite aprovechar mejor el telgopor recuperado y ampliar la oferta de productos. Así, un material que suele quedar fuera de los circuitos habituales de reciclaje vuelve a integrarse a distintas cadenas productivas.

Familias recolectoras y expansión en Santa Fe

La recuperación también involucra a familias que recolectan y clasifican residuos urbanos. Para impulsar su participación, la cooperativa estableció un esquema de compra que les genera ingresos. Robledo explicó que el telgopor no tenía un precio de referencia y que acordaron un valor conveniente para las partes.

La planta recibe material de Esperanza y de comunas cercanas. Sus responsables, además, trabajan en la instalación de nuevos nodos de producción en otras localidades santafesinas, con el objetivo de reducir los costos logísticos y ampliar el alcance de la iniciativa.

Robledo afirmó que buscan multiplicar esos nodos porque el telgopor está presente en distintos lugares y puede reutilizarse. La cooperativa destaca que el proyecto combina una salida laboral con una respuesta concreta a un problema ambiental y sostiene que el cuidado del ecosistema es una de las razones para continuar con la actividad.