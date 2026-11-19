Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La herramienta SMART ya funciona en los 22 centros de control de tráfico aéreo de Estados Unidos. Analiza datos para anticipar congestiones y recomendar cambios de rutas y horarios, bajo supervisión humana.

Estados Unidos incorporó inteligencia artificial para reorganizar rutas y horarios de vuelos y anticiparse a posibles demoras. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el sistema ya opera en los 22 centros de control de tráfico aéreo del país.

La herramienta se llama SMART, sigla en inglés de Gestión Estratégica del Espacio Aéreo, Rutas y Trayectorias. No pilota aviones ni reemplaza a los controladores: genera recomendaciones que luego son evaluadas por personas, quienes deciden si las aplican.

Cómo funciona la inteligencia artificial SMART

El sistema opera en la nube y procesa de manera simultánea unas 200 fuentes de información. Entre ellas, incluye pronósticos meteorológicos, recorridos de aeronaves, volumen de tráfico aéreo y cantidad de controladores disponibles.

A partir de esos datos, SMART identifica posibles puntos de congestión y sugiere cambiar rutas o horarios para aliviar el espacio aéreo. La FAA señaló que los controladores mantienen la responsabilidad de garantizar la distancia de seguridad entre los aviones y que la herramienta funciona como apoyo para esa tarea.

Los resultados de la prueba en Washington

La prueba comenzó el 21 de septiembre en el espacio aéreo de tres aeropuertos de la zona de Washington: Reagan, Dulles y Baltimore/Washington. Según la FAA, durante ese período el sistema ayudó a desviar 180 vuelos.

El organismo informó un ahorro promedio de 10 minutos y de casi 80 galones de combustible, unos 300 litros, por avión. Sin embargo, no precisó qué parámetro utilizó para calcular esos resultados ni con qué período los comparó.

El costo del sistema y los cuestionamientos al despliegue

El proyecto se desarrolla mediante un contrato de 12 años y 875 millones de dólares adjudicado a la empresa Air Space Intelligence. En agosto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anticipó que la implementación completa concluiría en 2027 y se realizaría por etapas. También estimó que el costo total de la iniciativa rondaría los 10.000 millones de dólares.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, resumió el objetivo del programa con esta frase:

“No podemos controlar el clima, pero sí las decisiones que tomamos para mantener el espacio aéreo abierto”.

En octubre, más de dos docenas de legisladores enviaron una carta a Duffy y Bedford para pedir que se frenara el lanzamiento hasta aclarar cómo se evaluó la seguridad, cómo se capacitó al personal y quién supervisará la herramienta. El anuncio de noviembre no respondió esas preguntas.

En paralelo, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), organismo de auditoría del Congreso, que revise la estrategia de implementación y los posibles riesgos de seguridad.