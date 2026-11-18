Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

Durante el fin de semana largo habrá interrupciones y recorridos reducidos en las líneas Mitre y Sarmiento por obras de renovación de vías y señalamiento. El ramal Tigre estará totalmente interrumpido del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

Los pasajeros de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires deberán prever alternativas para viajar durante el fin de semana largo. Las líneas Mitre y Sarmiento tendrán cortes y servicios limitados por trabajos de renovación de infraestructura.

En la línea Mitre, el ramal Tigre estará completamente interrumpido desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre. En tanto, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses.

Obras en la línea Mitre y cortes en el ramal Tigre

La interrupción responde al recambio de enlaces de vía, dispositivos que permiten a las formaciones cambiar de carril. Según informó Trenes Argentinos, las tareas se realizarán en dos sectores de la traza.

En el acceso a la estación Martínez se intervendrán el enlace norte y la alcantarilla ubicada en la calle Laprida. Además, en el acceso a la estación Tigre se reemplazará otro enlace de vía.

Por la magnitud y complejidad técnica de los trabajos, las tareas superan el tiempo disponible durante las ventanas nocturnas habituales. Por ese motivo, se aprovechará el fin de semana largo para llevarlas adelante.

Renovación de vías y estructuras en el ramal Tigre

Las intervenciones forman parte de un plan que contempla la renovación de unos 36 kilómetros de vías en el ramal Tigre y de 42 de los 47 kilómetros del tercer riel.

Hasta el momento, se trabajó en 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y seis aparatos de vías. Aún quedan sectores con rieles y durmientes que tienen más de 40 años de antigüedad.

El objetivo es readecuar 40 kilómetros de vía entre el empalme Maldonado y la terminal bonaerense.

Cómo funcionará la línea Sarmiento durante el fin de semana largo

La línea Sarmiento tendrá servicio limitado entre Once y Castelar desde las 14 del sábado 21 y hasta el último servicio del lunes 23.

Los trabajos corresponden a la etapa final de la renovación integral de los circuitos de vías con cables de señalamiento en el tramo entre Morón y Moreno. También habrá intervenciones puntuales entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó.

Las tareas incluyen el zanjeo para sustituir cables, el recambio de esos elementos y la readecuación de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno.

Si las condiciones climáticas son desfavorables, las obras podrían suspenderse. Trenes Argentinos recomendó consultar las novedades en su sitio oficial o en la aplicación para celulares.