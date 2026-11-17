El centro de salud dejó de brindar atención médica y solo conserva el servicio de laboratorio, en medio de la crisis financiera de la obra social de Camioneros. También crecen las quejas por salarios pagados en cuotas y la pérdida de afiliados.

El sanatorio 15 de Diciembre II, en Avellaneda, dejó de ofrecer partos, cirugías y guardia médica, pese a que esos servicios todavía figuran en la página web del sindicato de Camioneros de la provincia de Buenos Aires. El establecimiento ya no cuenta con médicos y mantiene únicamente el laboratorio, en medio de la crisis financiera de la obra social.

Durante el domingo, las puertas del centro de salud estaban abiertas, pero en el lugar solo había personal administrativo y agentes de seguridad de Las Marías, empresa perteneciente al holding de Hugo Moyano y su esposa, Liliana Zulet. “La verdad es que solo venimos para cuidar el lugar”, comentó un empleado.

Salarios adeudados y preocupación entre los trabajadores

El viernes 13, el sanatorio había permanecido cerrado por un reclamo gremial. El personal que todavía trabaja allí había cobrado a principios de mes la mitad del salario y reclamaba el resto, que fue abonado ese mismo día tras la protesta.

Los trabajadores temen que los próximos sueldos vuelvan a pagarse en cuotas y que la modalidad se repita con el medio aguinaldo de diciembre. El año pasado ya se habían realizado protestas gremiales en el establecimiento.

Quejas por pagos en cuotas en OCA

Entre los afiliados de Camioneros también hay reclamos por demoras salariales en OCA, empresa postal y logística propiedad de Leonardo Scatturice, quien también es dueño de Flybondi y mantiene una relación estrecha con el asesor presidencial Santiago Caputo. Según trabajadores de la compañía, los salarios se están abonando en cuatro cuotas del 25 por ciento.

Por el momento no se realizaron asambleas. La rama Correo de Camioneros está conducida de manera personal por Hugo Moyano y Héctor Maldonado, uno de los dirigentes más cercanos al exjefe de la CGT.

La red de atención de Camioneros se redujo

El sanatorio de Avellaneda fue un centro sanitario clave para el gremio y el único de Camioneros en la zona sur del conurbano bonaerense. En 2010, allí fue atendida y falleció la esposa de Pablo Moyano, luego de sufrir una descompensación mientras se recuperaba de una cirugía.

El sindicato conserva centros de salud en Villa Martelli y San Justo. En el sanatorio Antártida, ubicado en el barrio porteño de Caballito, la atención se realiza únicamente por derivación. Además, en los establecimientos se ven carteles que informan la falta de atención en distintas especialidades y se redujo drásticamente la red de farmacias con descuentos para afiliados.

Menos afiliados y más presión financiera

En este contexto, aumenta la cantidad de trabajadores camioneros que se desafilia de la obra social y elige otra cobertura. La entidad, que llegó a tener 200.000 afiliados, conservaría hoy menos de una cuarta parte, una caída que profundiza su desfinanciamiento.

Liliana Zulet, esposa de Moyano y madre de su hijo menor, fundó IARAI, la empresa encargada de gerenciar la obra social de Camioneros. Zulet aparece señalada como principal responsable del colapso financiero de la prestadora, y Valeria Salerno, hija de un matrimonio anterior de Zulet, integra el directorio de la compañía.

Moyano controla dos obras sociales: OSCHOCA, que cubre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que brinda atención en el resto del país. En febrero de este año, la obra social de la Federación Nacional adeudaba a sus prestadores 32.400.693,39 pesos.