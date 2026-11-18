Un estudio estima que las regiones ya acumularon entre el 90 y el 94 por ciento del calentamiento que les correspondería cuando el promedio global alcance 1,5 grados. El límite de 2 grados podría cruzarse alrededor de 2042.

El margen para evitar que el planeta supere el umbral de 1,5 grados de calentamiento global se estrecha. Un estudio calculó que, para 2025, las regiones ya habían acumulado entre el 90 y el 94 por ciento del calentamiento atribuible a factores externos, como las emisiones de gases de efecto invernadero, que se proyecta para ese límite.

La investigación advierte que la diferencia restante es tan pequeña que, dentro del margen de error estadístico, no se distingue de haber alcanzado por completo el nivel previsto para cada región. Según sus estimaciones, el umbral global de 1,5 grados se alcanzaría alrededor de 2029.

El calentamiento regional avanza a ritmos diferentes

El promedio global ronda actualmente los 1,4 grados, pero el aumento de temperatura no se distribuye de manera uniforme. El Ártico ya superó los 2,5 grados, mientras que algunas zonas costeras apenas registran alrededor de 1 grado.

Las regiones de altas latitudes del norte muestran los incrementos más marcados. El Ártico ruso acumuló 3,3 grados de calentamiento atribuible respecto del período preindustrial, entre 1850 y 1900. Le siguen el noreste de Norteamérica, con 2,6 grados, y el noroeste de Norteamérica, con 2,4.

Este fenómeno, conocido como amplificación polar, coincide con las proyecciones de los modelos climáticos. En cambio, regiones con mayor influencia oceánica, como el suroeste y el sur de Sudamérica, el sureste asiático y Nueva Zelanda, registraron los aumentos más bajos, cercanos a 1 grado.

El impacto de los aerosoles en el calentamiento

Las regiones tropicales de África, pese a contar con registros históricos limitados, fueron más sencillas de analizar. Allí el clima presenta menos variaciones de un año a otro, por lo que la señal del calentamiento causado por la actividad humana se distingue con mayor claridad de los cambios naturales.

El estudio también considera el efecto de los aerosoles, contaminantes emitidos principalmente por la industria y el transporte que producen un enfriamiento parcial. Su influencia fue más fuerte en zonas industriales del hemisferio norte y alcanzó su punto máximo durante las décadas de 1970 y 1980.

Desde entonces, ese efecto se debilitó en Norteamérica y Europa, en parte por las regulaciones de calidad del aire, mientras que en Asia continuó fortaleciéndose. A medida que disminuyen los aerosoles en regiones que antes emitían grandes cantidades, el calentamiento neto provocado por los gases de efecto invernadero se manifiesta con más intensidad.

El límite de 2 grados podría alcanzarse en 2042

Además del umbral de 1,5 grados, el estudio proyecta que el planeta llegará a los 2 grados de calentamiento alrededor de 2042. Para ese límite, las regiones ya habrían experimentado entre el 65 y el 76 por ciento del calentamiento esperado, una proporción menor que la estimada para los 1,5 grados.

La diferencia se explica, entre otros factores, por procesos que se intensifican a medida que suben las temperaturas. Un ejemplo es la pérdida de hielo en el Ártico: cuando el hielo se derrite, el suelo y el océano que quedan expuestos absorben más calor, lo que puede acelerar aún más el calentamiento.

Récords de temperatura y advertencias internacionales

Las proyecciones llegan en un contexto de nuevos récords globales. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus, octubre de 2026 fue el más caluroso registrado, con una temperatura media de 15,35 grados y 1,75 grados por encima de los niveles preindustriales. Fue, además, el tercer mes consecutivo en superar la barrera de 1,5 grados.

Con esos datos, 2026 tiene cerca de un 80 por ciento de probabilidades de convertirse en el segundo año más cálido desde que hay registros, detrás de 2024, que alcanzó 1,55 grados por encima del nivel preindustrial. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que los once años más calurosos registrados son, precisamente, los once más recientes.

Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del ECMWF, señaló que "octubre continuó el patrón de notable calidez global, con temperaturas récord en la superficie terrestre y en los océanos". También advirtió que un El Niño excepcionalmente fuerte añade calor a un planeta que ya acumula décadas de calentamiento causado por la actividad humana.

El panorama vuelve a poner en foco el límite establecido por el Acuerdo de París. Mientras la temperatura global se acerca al umbral, las diferencias regionales muestran que algunas zonas ya experimentan niveles de calentamiento superiores al promedio del planeta.