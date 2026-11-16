Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El fundador y acordeonista de Los Palmeras murió a los 76 años en su estudio de grabación del barrio Candioti Norte. Las pericias oficiales indicaron que se trató de un suicidio.

Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, murió a los 76 años en su estudio de grabación del barrio Candioti Norte, en la ciudad de Santa Fe. Las pericias oficiales indicaron que se trató de un suicidio.

Tras conocerse la noticia, trascendió que las cámaras de seguridad del estudio registraron una de sus últimas apariciones. El caso quedó bajo investigación de las autoridades policiales.

El operativo policial en el estudio de Marcos Camino

Según el parte policial, el procedimiento comenzó luego de un aviso al Centro de Emergencias 911 por un presunto suicidio. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer que se identificó como cuñada del acordeonista.

En la información difundida sobre las actuaciones también se indicó que un suboficial se presentó en el estudio y habló con una persona que había encontrado a Camino. La primera información sobre el caso señaló que se trató de su hermana.

La trayectoria de Marcos Camino en Los Palmeras

Camino se incorporó a la banda el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras. Desde entonces fue su acordeonista y una de las figuras centrales del conjunto emblemático de la cumbia santafesina.

Además de su labor como músico, estuvo al frente de la dirección del grupo durante más de cinco décadas. Participó en la organización de la banda, en la definición de su identidad musical y en el desarrollo de su recorrido artístico.

Junto a Rubén Cacho Deicas, integró una de las etapas más reconocidas de Los Palmeras, que alcanzaron gran popularidad con canciones como El bombón asesino, Olvídala y Soy sabalero.